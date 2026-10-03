Рубен Аморим оценил трёхнедельную паузу на матчи национальных команд 

Дата публикации: 03-10-2026 22:41

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим прокомментировал увеличение паузы, связанной с матчами национальных команд. Специалист отметил, что продолжительный перерыв сам по себе не вызывает у него серьёзных опасений.

Аморим подчеркнул, что команда должна приспосабливаться к особенностям современного футбольного календаря и использовать доступное время для работы с игроками.

«Порой мы играем действительно хорошо, но нам ещё предстоит много работы. Увеличение паузы на игры сборных? Это не повод для беспокойства, потому что мы должны адаптироваться к тому, что происходит в нашем мире, мало что можем сделать. Между двумя и тремя неделями нет большой разницы.

У нас есть время поработать с теми игроками, которым это необходимо, посмотреть на других футболистов, которые могут нам помочь в будущем. Если и есть какие-то реальные опасения, то они связаны не с трёхнедельным перерывом, а скорее с количеством встреч, которые нам предстоит сыграть в дальнейшем. Это меня беспокоит больше всего, наряду с интенсивностью, которую нам придётся поддерживать», — приводит слова Аморима Sky Sport Italia.

Наставник «Милана» рассчитывает использовать паузу для индивидуальной работы с футболистами, которым необходимо улучшить определённые компоненты игры. Кроме того, у тренерского штаба появится возможность внимательнее оценить других игроков состава и определить, кто из них способен помочь команде в дальнейшем.

При этом главным фактором беспокойства Аморим считает не продолжительность текущего перерыва, а насыщенность календаря после возвращения футболистов из сборных. По словам специалиста, большое количество матчей в сочетании с высокой интенсивностью может стать более серьёзным испытанием для команды.

Источник: Sky Sport Italia