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Гвардиола посетит матч «Манчестер Сити» с ПСЖ в поддержку клуба

Дата публикации: 03-10-2026 22:43

Гвардиола посетит матч «Манчестер Сити» с ПСЖ в поддержку клуба 

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен посетить матч команды с ПСЖ в Лиге чемпионов. Встреча состоится 14 октября на стадионе «Этихад» в Манчестере. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, испанский специалист уже сообщил руководству «Манчестер Сити» о желании присутствовать на игре и поддержать бывшую команду. Гвардиола объяснил своё намерение стремлением «быть со своими людьми».

Матч с ПСЖ станет одним из первых домашних поединков «Манчестер Сити» после решения независимой комиссии по делу о возможных нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги. Разбирательство охватывало период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

Гвардиола на протяжении десяти лет возглавлял «горожан» — с 2016 по 2026 год. За это время испанский специалист стал одной из ключевых фигур в истории клуба и завершил работу на посту главного тренера после продолжительного периода во главе команды.

После публикации решения комиссии Гвардиола уже публично выразил поддержку «Манчестер Сити». Ранее специалист заявил: «Мы пройдём через это вместе».

Теперь бывший наставник команды планирует лично присутствовать на трибунах «Этихада» во время встречи с ПСЖ. Его появление должно стать очередным публичным жестом поддержки клуба в период продолжающегося юридического разбирательства.

Источник: Mirror

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