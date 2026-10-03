Трент или Думфрис? Моуринью предстоит решить судьбу правого фланга «Реала» 

Дата публикации: 03-10-2026 22:45

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью во время текущей международной паузы сосредоточился на работе с крайними защитниками команды. Особое внимание португальский специалист уделяет Тренту Александер-Арнольду и Дензелу Думфрису. Об этом сообщает MARCA.

По информации источника, наставник положительно оценивает ситуацию на правом фланге обороны. В распоряжении Моуринью находятся два футболиста высокого уровня, способных претендовать на место в стартовом составе, что создаёт дополнительную конкуренцию внутри команды.

Тренерский штаб использует международную паузу для оценки физического состояния игроков и их готовности к дальнейшей части сезона. Александер-Арнольд и Думфрис находятся под пристальным вниманием Моуринью, который стремится определить оптимальный вариант для своей игровой модели.

Конкуренцию между двумя защитниками в «Реале» считают полезной для команды. Борьба за место в основном составе должна поддерживать высокий уровень интенсивности на тренировках и одновременно давать футболистам дополнительную мотивацию.

При этом окончательный выбор Моуринью ещё предстоит сделать. Португальскому специалисту необходимо определить, кто из Александер-Арнольда и Думфриса получит статус основного игрока на правом фланге обороны.

Таким образом, международная пауза стала для тренерского штаба «Реала» возможностью внимательнее оценить возможности обоих футболистов. Решение Моуринью по этой позиции будет зависеть от их физической готовности, игровых характеристик и соответствия требованиям команды.

Источник: MARCA