«Манчестер Юнайтед» заинтересован в аренде защитника «Барселоны» Бальде
«Барселона» рассматривает возможность отправить левого защитника Алекса Бальде в аренду во время зимнего трансферного окна. Одним из главных претендентов на 22-летнего испанца называют «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, представители каталонского клуба уже контактируют с английской командой и обсуждают потенциальный переход футболиста. В «Барселоне» также рассматривают вариант с приобретением ещё одного игрока на позицию левого защитника зимой.
Появление нового конкурента способно ещё сильнее повлиять на положение Бальде в составе. Испанец в нынешнем сезоне столкнулся с проблемами с игровой практикой, а его текущая форма, как отмечает источник, вызывает вопросы.
При этом в «Манчестер Юнайтед» продолжают высоко оценивать потенциал защитника. Английский клуб считает, что Бальде способен вновь выйти на высокий уровень при регулярном получении игрового времени и может стать одним из вариантов усиления команды.
В текущем сезоне Ла Лиги Бальде принял участие только в одном матче. Для 22-летнего футболиста столь ограниченное количество игровой практики становится дополнительным аргументом в пользу возможной аренды.
Действующее соглашение защитника с «Барселоной» рассчитано до лета 2028 года. Поэтому потенциальный зимний переход, если он состоится, скорее всего, будет носить временный характер.
Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Бальде оценивается в €50 млн. Теперь многое будет зависеть от дальнейших переговоров между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед», а также от решения каталонского клуба по составу на вторую часть сезона.
Источник: TEAMtalk
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