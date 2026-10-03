Возинья признался, что сначала принял номинацию на приз France Football за шутку 

Дата публикации: 03-10-2026 22:49

Вратарь сборной Кабо-Верде и «Коло-Коло» Возинья прокомментировал своё попадание в число претендентов на приз лучшему голкиперу сезона по версии France Football. Церемония вручения награды состоится 26 октября в рамках мероприятия, посвящённого «Золотому мячу».

40-летний голкипер признался, что не ожидал увидеть своё имя среди номинантов. По словам Возиньи, первой реакцией после получения этой новости стало недоверие, поскольку рядом с ним в списке оказались вратари, выступающие на самом высоком уровне европейского футбола.

«Многие скажут, что это несправедливо, и в каком-то смысле я чувствую то же самое. Я подумал, что это шутка, когда услышал новость. Говорю так, потому что испытываю огромное уважение ко всем этим великим вратарям, играющим в лучших лигах и за лучшие команды мира.

Я воспринимаю номинацию прежде всего как ещё одну награду для всей сборной Кабо-Верде. На текущем этапе моей карьеры и жизни это подарок вселенной. Так что спасибо тем, кто включил меня в список», — приводит слова Возиньи L’Équipe.

Отдельное значение для голкипера имеет выступление сборной Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года. Команда вместе с Возиньей смогла добраться до 1/16 финала турнира, что стало важной частью международной карьеры вратаря.

Для Возиньи сама номинация уже стала признанием результатов, которых удалось добиться вместе с национальной командой. При этом голкипер подчеркнул, что воспринимает своё присутствие среди претендентов не только как личное достижение, но и как награду для всего Кабо-Верде.

Источник: L’Équipe