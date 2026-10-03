Жезуш согласился на экстренную встречу с Роналду для урегулирования конфликта
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш согласился принять участие в экстренной встрече с Криштиану Роналду, которую предложила Португальская футбольная федерация. Инициатива направлена на урегулирование ситуации между наставником и капитаном национальной команды, сообщает A Bola.
По данным источника, Жезуш рассчитывает таким образом снизить давление, которое после последних событий испытывают тренерский штаб и футболисты сборной. Обстановка вокруг команды привлекла серьёзное внимание португальских болельщиков и средств массовой информации.
При этом согласие на встречу со стороны самого Роналду пока не получено. Португальская футбольная федерация продолжает поддерживать контакт с представителями 40-летнего нападающего и пытается найти возможность для проведения переговоров.
Напряжённость между сторонами возникла после того, как Роналду покинул расположение национальной команды перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией. Встреча завершилась победой Португалии со счётом 3:2.
Ранее Жезуш заявлял, что между ним и Роналду нет конфликта. При этом на одной из пресс-конференций специалист допустил отсутствие форварда в матче с датчанами. После этого в португальских СМИ появились сообщения о возможном завершении Роналду карьеры в национальной команде.
Теперь федерация намерена добиться личного разговора между тренером и футболистом. Согласие Жезуша на переговоры уже получено, однако окончательное решение о встрече зависит от позиции Роналду.
Источник: A Bola
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