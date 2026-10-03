Индия — Бразилия: гости уверенно победили со счётом 4:0 

Дата публикации: 03-10-2026 22:55

Сборная Бразилии одержала крупную победу над Индией в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Вивекананда Юба Бхарати Криранган» в Калькутте и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Главным арбитром игры был Ильгиз Танташев.

Бразильцы контролировали ход встречи и открыли счёт в середине первого тайма. На 28-й минуте нападающий Эстевао отправил мяч в ворота индийской команды, выведя сборную Бразилии вперёд.

После перерыва гости быстро увеличили преимущество. Уже на 48-й минуте форвард Педро Абреу забил второй гол своей команды. Индия оказалась в сложном положении и не смогла ответить результативной атакой.

На 58-й минуте преимущество Бразилии стало крупным. Полузащитник Самуэл Лино поразил ворота соперника и довёл счёт до 3:0. В концовке встречи он вновь оказался в числе авторов голов. На 90+5-й минуте Лино оформил дубль, установив окончательный результат — 4:0.

Таким образом, бразильская сборная одержала уверенную победу в Калькутте, не позволив сопернику забить ни одного мяча.

В предыдущем товарищеском матче Индия сыграла вничью с Панамой со счётом 1:1. Бразилия также проводила контрольную встречу и добилась победы над сборной Австралии — 4:2.