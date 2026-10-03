Россия разгромила Намибию в Екатеринбурге, забив шесть мячей 

Дата публикации: 03-10-2026 22:57

Сборная России крупно победила Намибию в товарищеском матче. Встреча состоялась на «Екатеринбург Арене» и завершилась уверенной победой российской команды со счётом 6:0. Главным арбитром игры был Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

Первого гола зрителям пришлось ждать до 37-й минуты. Нападающий сборной России Лечи Садулаев открыл счёт и вывел хозяев поля вперёд. До перерыва командам больше отличиться не удалось.

В начале второго тайма преимущество России стало более весомым. На 54-й минуте полузащитник Данил Пруцев забил второй мяч. Спустя 11 минут российская сборная довела разницу до трёх голов — на 65-й минуте отличился Константин Тюкавин.

Под занавес встречи россияне продолжили атаковать. На 84-й минуте Максим Глушенков сделал счёт 4:0. Через три минуты в ворота Намибии был назначен пенальти, который успешно реализовал Максим Петров — 5:0.

Последний гол встречи состоялся уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте голкипер Намибии Камаижанда Ндисиро отправил мяч в собственные ворота, установив окончательный результат — 6:0.

29 сентября сборная России также добилась победы в товарищеском матче, обыграв Иран в Казани со счётом 2:0. Следующую игру команда Валерия Карпина проведёт 6 октября против Нигерии. Встреча состоится в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.

В актуальном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) Россия занимает 36-е место. Иран располагается на 23-й позиции, Нигерия — на 31-й, а Намибия занимает 122-е место.