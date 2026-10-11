Моуринью опасался дисквалификации и отказался от пресс-конференции после матча с «Вильярреалом» 

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью не стал участвовать в пресс-конференции после матча 8-го тура испанской Ла Лиги против «Вильярреала», завершившегося победой его команды со счётом 1:0. Причиной стала ситуация с удалением Винисиуса Жуниора, вызвавшая недовольство наставника. Об этом сообщает Sport.es.

По данным издания, Моуринью был настолько разгневан произошедшим, что решил не встречаться с журналистами. Тренер опасался, что не сможет сдержать эмоции и его реакция приведёт к дополнительной дисквалификации. В таком случае он рисковал пропустить важные матчи чемпионата Испании против «Севильи» 18 октября и «Барселоны» 25 октября.

Самым обсуждаемым эпизодом встречи стало удаление Винисиуса. Бразильский нападающий схватил за волосы полузащитника гостей Натана-Дилана Салиба перед тем, как отправить мяч в ворота. После вмешательства VAR арбитр отменил гол, а действия футболиста привели к красной карточке.

Винисиус покинул поле на 73-й минуте, оставив «Реал» в меньшинстве. Несмотря на это, мадридцы удержали преимущество и завершили встречу победой со счётом 1:0.

Таким образом, после матча с «Вильярреалом» внимание привлекли не только три очка «Реала», но и последствия удаления Винисиуса. Согласно Sport.es, Моуринью предпочёл отказаться от общения с прессой, чтобы не усугубить ситуацию эмоциональной реакцией и не подвергнуть себя риску пропустить предстоящие матчи.