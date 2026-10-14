Лисандро Мартинес призвал руководство «Манчестер Юнайтед» к переменам после поражения в Мадриде

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес выступил с резкой критикой руководства английского клуба после поражения от мадридского «Атлетико» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Манкунианцы уступили на выезде со счётом 0:2, а аргентинец заявил, что команда нуждается в серьёзном усилении состава.

Мартинес признался, что разочарован не только результатом встречи, но и общим положением дел в клубе. По мнению футболиста, после успешного предыдущего сезона руководство должно было предпринять дополнительные шаги для повышения конкурентоспособности команды.

«Очень плохо, просто ужас. Мне приходится сдерживаться, но порой всё это — точное отражение того, в каком состоянии находится клуб. В прошлом сезоне мы были великолепны и теперь ждём большего от руководства, большего числа футболистов, чтобы конкурировать», — приводит слова защитника BBC.

Аргентинец подчеркнул, что рассчитывает на более серьёзные инвестиции в команду и активную работу технического директора. При этом Мартинес не стал снимать ответственность с футболистов, признав, что они также обязаны улучшать собственную игру.

Особое недовольство защитника вызвало то, что «Манчестер Юнайтед», по его мнению, не сумел развить достижения прошлого сезона. Мартинес считает, что соперники постепенно приспосабливаются к игровым особенностям команды, поэтому без изменений сохранять прежние результаты становится всё сложнее.

В то же время футболист выступил в защиту главного тренера. Он убеждён, что наставник делает всё возможное, а постоянная смена специалистов не поможет устранить проблемы, затрагивающие другие направления работы клуба.

«Нельзя постоянно менять тренера. Сегодня легко говорить, что дело в тренере, в игроках, но нужно смотреть и на другие сферы», — отметил Мартинес.

После двух матчей общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» имеет три очка. Неудачно складывается для команды и начало чемпионата Англии. В шести турах манкунианцы набрали шесть очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.