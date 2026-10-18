Ювентус - Лацио 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
18 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|20
|зщ
|Андреа Камбьязо
|12
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Шику Консейсау
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|31
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 1
|02.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Фрозиноне
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Милан
|6
|12
|7
|Ювентус
|6
|11
|8
|Комо
|6
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Аталанта
|6
|9
|11
|Сассуоло
|7
|8
|12
|Торино
|6
|7
|13
|Лечче
|6
|6
|14
|Болонья
|7
|5
|15
|Парма
|6
|4
|16
|Удинезе
|6
|4
|17
|Дженоа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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