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Ювентус - Лацио 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
18 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ювентус
Лацио

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
25ИталияврГульельмо Викарио
26КолумбиязщДжон Лукуми
3Бразилиязщ Бремер
15ФранциязщПьер Калюлю
20ИталиязщАндреа Камбьязо
12БразилияпзДуглас Луис
7ПортугалияпзШику Консейсау
29СенегалпзПапе Матар Сарр
22СШАпзУэстон Маккенни
31АргентинанпНиколас Гонсалес
9ФранциянпРандаль Коло Муани
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
25ДаниязщОливер Нильсен
17ПортугалиязщНуну Тавареш
37ХорватиязщЙосип Шутало
16ИталияпзДавиде Фраттези
21ФранцияпзРеда Белахьяне
24НидерландыпзКеннет Тейлор
11ДаниянпГустав Исаксен
14НидерландынпТейянни Нослин
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДженнаро Гаттузо
История личных встреч
08.02.2026Италия — Серия А24-й турЮвентус2 : 2Лацио
26.10.2025Италия — Серия А8-й турЛацио1 : 0Ювентус
10.05.2025Италия — Серия А36-й турЛацио1 : 1Ювентус
19.10.2024Италия — Серия А8-й турЮвентус1 : 0Лацио
23.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчЛацио2 : 1Ювентус
02.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчЮвентус2 : 0Лацио
30.03.2024Италия - Серия А30-й турЛацио1 : 0Ювентус
16.09.2023Италия - Серия А4-й турЮвентус3 : 1Лацио
08.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турЛацио2 : 1Ювентус
02.02.2023Кубок Италии1/4 финалаЮвентус1 : 0Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио616
3
Лига чемпионов
Рома614
4
Лига чемпионов
Фрозиноне713
5
Лига Европы
Кальяри613
6
Лига конференций
Милан612
7 Ювентус611
8 Комо611
9 Наполи710
10 Аталанта69
11 Сассуоло78
12 Торино67
13 Лечче66
14 Болонья75
15 Парма64
16 Удинезе64
17 Дженоа64
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина64
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ювентус
0%
Ничья
0%
Лацио
0%

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