Лион - Ницца 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
18 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Лион
Лион
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|16
|зщ
|Абнер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|2
|пз
|Мадс Бидструп
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|10
|пз
|Павел Шульц
|7
|пз
|Эрнест Нуама
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|11
|нп
|Кэито Накамура
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|28
|зщ
|Аксель Витсель
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|27
|пз
|Нильс Нкунку
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
|11
|нп
|Элье Ваи
|9
|нп
|Мохамед Амура
|7
|нп
|Готье Эн
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Оливье Панталони
История личных встреч
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|16.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|11.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Лион
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Париж
|6
|11
|7
|Тулуза
|7
|9
|8
|Брест
|6
|8
|9
|Лорьян
|6
|8
|10
|Ницца
|6
|8
|11
|Ланс
|6
|7
|12
|Страсбург
|7
|7
|13
|Анже
|6
|7
|14
|Марсель
|6
|6
|15
|Ле-Ман
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|6
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков