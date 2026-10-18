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Лион - Ницца 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
18 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Лион
Ницца

Стартовый состав
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Составы команд
Лион
Лион
Ницца
Ницца
1СловакияврДоминик Грейф
13ШвейцариязщЗакари Атекаме
20АвстриязщФеликс Бахер
16Бразилиязщ Абнер
19СенегалзщМусса Ньякате
2ДанияпзМадс Бидструп
8ФранцияпзКорентин Толиссо
10ЧехияпзПавел Шульц
7ГанапзЭрнест Нуама
6СШАпзТаннер Тессманн
11ЯпониянпКэито Накамура
23СенегалврЙеванн Диуф
28БельгиязщАксель Витсель
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
5ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
35ФранциязщXavier Mandza
92ФранцияпзЖонатан Клосс
27ФранцияпзНильс Нкунку
39ФранцияпзДжибриль Кулибали
11Кот-д&#039;ИвуарнпЭлье Ваи
9АлжирнпМохамед Амура
7ФранциянпГотье Эн
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
15.02.2026Франция — Лига 122-й турЛион2 : 0Ницца
18.10.2025Франция — Лига 18-й турНицца3 : 2Лион
09.03.2025Франция — Лига 125-й турНицца0 : 2Лион
01.12.2024Франция — Лига 113-й турЛион4 : 1Ницца
16.02.2024Франция - Лига 122-й турЛион1 : 0Ницца
27.08.2023Франция - Лига 13-й турНицца0 : 0Лион
03.06.2023Франция - Лига 138-й турНицца3 : 1Лион
11.11.2022Франция - Лига 115-й турЛион1 : 1Ницца
12.02.2022Франция - Лига 124-й турЛион2 : 0Ницца
24.10.2021Франция - Лига 111-й турНицца3 : 2Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако614
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль613
4
Лига чемпионов
Ренн613
5
Лига Европы
Лион611
6
Лига конференций
Париж611
7 Тулуза79
8 Брест68
9 Лорьян68
10 Ницца68
11 Ланс67
12 Страсбург77
13 Анже67
14 Марсель66
15 Ле-Ман76
16
Стыковая зона
Осер66
17
Зона вылета
Труа64
18
Зона вылета
Гавр62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лион
0%
Ничья
0%
Ницца
0%

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