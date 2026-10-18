Флуминенсе - Сантос 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Сантос
Сантус
Главные тренеры
|Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
|19.04.2026
|Бразилия — Серия А
|12-й тур
|2 : 3
|31.08.2025
|Бразилия — Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|14.04.2025
|Бразилия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|30.11.2023
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|29.07.2023
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|02.08.2022
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|09.04.2022
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|28.10.2021
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|18.06.2021
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|1 : 0
|22.02.2021
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|30
|64
|2
|Палмейрас
|30
|63
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|53
|4
|Флуминенсе
|30
|51
|5
|Баия
|30
|49
|6
|Крузейро
|30
|48
|7
|Атлетико Минейро
|30
|47
|8
|Сантос
|30
|42
|9
|Ред Булл Брагантино
|30
|40
|10
|Сан-Паулу
|30
|39
|11
|Коритиба
|30
|39
|12
|Витория
|30
|36
|13
|Ботафого
|30
|36
|14
|Мирасол
|31
|36
|15
|Васко да Гама
|29
|35
|16
|Коринтианс
|30
|32
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Гремио
|30
|31
| 19
Зона вылета
|Ремо
|30
|25
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|29
|18
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