Флуминенсе - Сантос 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Бразилия — Серия А , 31-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Флуминенсе Рио-де-Жанейро Сантос Сантус Главные тренеры Хуан Пабло Войвода История личных встреч 19.04.2026 Бразилия — Серия А 12-й тур 2 : 3 31.08.2025 Бразилия — Серия А 22-й тур 0 : 0 14.04.2025 Бразилия — Серия А 3-й тур 1 : 0 30.11.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур 0 : 3 29.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур 1 : 0 02.08.2022 Бразилия - Серия А 20-й тур 2 : 2 09.04.2022 Бразилия - Серия А 1-й тур 0 : 0 28.10.2021 Бразилия - Серия А 23-й тур 2 : 0 18.06.2021 Бразилия - Серия А 4-й тур 1 : 0 22.02.2021 Бразилия - Серия А 37-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 30 64 2 Палмейрас 30 63 3 Атлетико Паранаэнсе 30 53 4 Флуминенсе 30 51 5 Баия 30 49 6 Крузейро 30 48 7 Атлетико Минейро 30 47 8 Сантос 30 42 9 Ред Булл Брагантино 30 40 10 Сан-Паулу 30 39 11 Коритиба 30 39 12 Витория 30 36 13 Ботафого 30 36 14 Мирасол 31 36 15 Васко да Гама 29 35 16 Коринтианс 30 32 17 Зона вылета Интернасьонал 31 32 18 Зона вылета Гремио 30 31 19 Зона вылета Ремо 30 25 20 Зона вылета Шапекоэнсе 29 18