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Флуминенсе - Сантос 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 31-й тур
Флуминенсе
Сантос

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Сантос
Сантус
Главные тренеры
Аргентина Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
19.04.2026 Бразилия — Серия А 12-й тур Сантос2 : 3Флуминенсе
31.08.2025 Бразилия — Серия А 22-й тур Сантос0 : 0Флуминенсе
14.04.2025 Бразилия — Серия А 3-й тур Флуминенсе1 : 0Сантос
30.11.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур Сантос0 : 3Флуминенсе
29.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур Флуминенсе1 : 0Сантос
02.08.2022 Бразилия - Серия А 20-й тур Сантос2 : 2Флуминенсе
09.04.2022 Бразилия - Серия А 1-й тур Флуминенсе0 : 0Сантос
28.10.2021 Бразилия - Серия А 23-й тур Сантос2 : 0Флуминенсе
18.06.2021 Бразилия - Серия А 4-й тур Флуминенсе1 : 0Сантос
22.02.2021 Бразилия - Серия А 37-й тур Сантос1 : 1Флуминенсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3064
2 Палмейрас3063
3 Атлетико Паранаэнсе3053
4 Флуминенсе3051
5 Баия3049
6 Крузейро3048
7 Атлетико Минейро3047
8 Сантос3042
9 Ред Булл Брагантино3040
10 Сан-Паулу3039
11 Коритиба3039
12 Витория3036
13 Ботафого3036
14 Мирасол3136
15 Васко да Гама2935
16 Коринтианс3032
17
Зона вылета
Интернасьонал3132
18
Зона вылета
Гремио3031
19
Зона вылета
Ремо3025
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2918
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Флуминенсе
0%
Ничья
0%
Сантос
0%

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