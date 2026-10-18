Реал Мадрид - Севилья 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
18 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|25
|пз
|Ян Диоманде
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|11
|пз
|Рубен Варгас
|20
|пз
|Фелиш Коррея
|7
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|9
|нп
|Робби Юр
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|17.05.2026
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 2
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 1
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 3
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Севилья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|8
|11
|8
|Депортиво
|9
|11
|9
|Вильярреал
|9
|9
|10
|Райо Вальекано
|7
|8
|11
|Осасуна
|8
|8
|12
|Сельта
|8
|8
|13
|Хетафе
|8
|8
|14
|Атлетик Б
|6
|8
|15
|Эспаньол
|9
|8
|16
|Расинг
|8
|8
|17
|Леванте
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Малага
|8
|4
Кто победит?
6 голосов болельщиков