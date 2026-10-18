23:35 ()
Расписание матчей
Суббота 17 октября
Воскресенье 18 октября
Свернуть список

Реал Мадрид - Севилья 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
18 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Реал Мадрид
Севилья

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
1БельгияврТибо Куртуа
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
14ФранциязщОрельен Тчуамени
24НидерландызщДензел Думфрис
17ИспаниязщМарк Кукурелья
4ИспаниязщДин Хёйсен
8УругвайпзФедерико Вальверде
15ТурцияпзАрда Гюлер
5АнглияпзДжуд Беллингем
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
10ФранциянпКилиан Мбаппе
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХуан Иглесиас
5ИспаниязщАндрес Кастрин
4ИспаниязщКике Салас
17ЧилизщГабриэль Суасо
6ФранцияпзЛюсьен Агуме
24ФранцияпзЮссуф Фофана
11ШвейцарияпзРубен Варгас
20ПортугалияпзФелиш Коррея
7ИспаниянпАльфонсо Гонсалес
9ШотландиянпРобби Юр
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
17.05.2026Испания — Примера37-й турСевилья0 : 1Реал Мадрид
20.12.2025Испания — Примера17-й турРеал Мадрид2 : 0Севилья
18.05.2025Испания — Примера37-й турСевилья0 : 2Реал Мадрид
22.12.2024Испания — Примера18-й турРеал Мадрид4 : 2Севилья
25.02.2024Испания - Примера26-й турРеал Мадрид1 : 0Севилья
21.10.2023Испания - Примера10-й турСевилья1 : 1Реал Мадрид
27.05.2023Испания - Примера37-й турСевилья1 : 2Реал Мадрид
22.10.2022Испания - Примера11-й турРеал Мадрид3 : 1Севилья
17.04.2022Испания - Примера32-й турСевилья2 : 3Реал Мадрид
28.11.2021Испания - Примера15-й турРеал Мадрид2 : 1Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Бетис919
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
5
Лига Европы
Севилья814
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес811
8 Депортиво911
9 Вильярреал99
10 Райо Вальекано78
11 Осасуна88
12 Сельта88
13 Хетафе88
14 Атлетик Б68
15 Эспаньол98
16 Расинг88
17 Леванте87
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия85
20
Зона вылета
Малага84
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Реал Мадрид
50%
Ничья
17%
Севилья
33%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close