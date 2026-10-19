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Конфликт с «Реалом» может стоить Тебасу поста главы Ла Лиги

Дата публикации: 19-10-2026 22:46

Конфликт с «Реалом» может стоить Тебасу поста главы Ла Лиги 

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас может лишиться своей должности на фоне конфликта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Sport.es.

Поводом для разбирательства стали высказывания Тебаса, который сравнил коммуникационную стратегию «Реала» и его клубного телевидения с методами нацистской Германии.

Высший совет по спорту Испании (CSD) рассматривает возможность инициировать разбирательство в отношении руководителя Ла Лиги. Материалы переданы в юридический отдел ведомства, специалисты которого должны оценить дальнейшие действия.

Для продолжения процедуры необходимо подать официальную жалобу в Административный спортивный трибунал (TAD). Именно этот орган будет принимать окончательное решение по делу, которое может повлиять на дальнейшее пребывание Тебаса на посту президента Ла Лиги.

Ранее мадридский клуб выступил с заявлением, в котором подчеркнул недопустимость подобных сравнений со стороны главы испанского чемпионата.

В свою очередь, Тебас обвинил «Реал» в манипуляциях после того, как болельщики команды вывесили баннер с упоминанием его фамилии во время матча девятого тура Ла Лиги против «Севильи». Встреча завершилась победой мадридцев со счётом 4:1.

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