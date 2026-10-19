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Стало известно, когда Роналду сможет вернуться в сборную Португалии

Дата публикации: 19-10-2026 22:47

Стало известно, когда Роналду сможет вернуться в сборную Португалии 

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может принять участие в ноябрьских матчах национальной команды в Лиге наций, несмотря на 30-дневное отстранение. Об этом сообщает Record.

По информации источника, футболист уже отбыл 19 дней дисквалификации из 30. Это указано в решении по дисциплинарному делу. Таким образом, срок отстранения Роналду завершится 30 октября, после чего он сможет вернуться в состав сборной и сыграть в оставшихся встречах группового этапа турнира.

В ноябре португальцам предстоят матчи против Дании и Уэльса. Встреча с датчанами запланирована на 14 ноября, а игра с валлийцами — на 17 ноября.

Ранее Роналду покинул расположение национальной команды перед матчем Лиги наций с Данией, завершившимся победой Португалии со счётом 4:2. При этом главный тренер сборной Жорже Жезуш заявлял, что конфликта с нападающим нет. Позднее сообщалось, что специалист согласился провести примирительную встречу с футболистом.

Португальская футбольная федерация отстранила Роналду на 30 дней и оштрафовала его на €255.

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