Стало известно, когда Роналду сможет вернуться в сборную Португалии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может принять участие в ноябрьских матчах национальной команды в Лиге наций, несмотря на 30-дневное отстранение. Об этом сообщает Record.
По информации источника, футболист уже отбыл 19 дней дисквалификации из 30. Это указано в решении по дисциплинарному делу. Таким образом, срок отстранения Роналду завершится 30 октября, после чего он сможет вернуться в состав сборной и сыграть в оставшихся встречах группового этапа турнира.
В ноябре португальцам предстоят матчи против Дании и Уэльса. Встреча с датчанами запланирована на 14 ноября, а игра с валлийцами — на 17 ноября.
Ранее Роналду покинул расположение национальной команды перед матчем Лиги наций с Данией, завершившимся победой Португалии со счётом 4:2. При этом главный тренер сборной Жорже Жезуш заявлял, что конфликта с нападающим нет. Позднее сообщалось, что специалист согласился провести примирительную встречу с футболистом.
Португальская футбольная федерация отстранила Роналду на 30 дней и оштрафовала его на €255.
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