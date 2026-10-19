Роналду высказался после информации о штрафе и отстранении в сборной
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях после появления информации о санкциях со стороны Португальской футбольной федерации (FPF).
Ранее сообщалось, что 40-летний футболист получил 30-дневное отстранение и штраф в размере €255. На своей странице в социальной сети X Роналду разместил фотографию с тренировки в форме «Аль-Насра», сопроводив её короткой подписью: «Усердно тружусь».
Ранее нападающий покинул расположение национальной команды перед матчем третьего тура Лиги наций против Дании, который завершился со счётом 4:2. При этом главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявлял об отсутствии конфликта с футболистом.
Роналду выступает за национальную команду с 2003 года. В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы в 2016 году и дважды становился победителем Лиги наций.
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