Роналду высказался после информации о штрафе и отстранении в сборной 

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях после появления информации о санкциях со стороны Португальской футбольной федерации (FPF).

Ранее сообщалось, что 40-летний футболист получил 30-дневное отстранение и штраф в размере €255. На своей странице в социальной сети X Роналду разместил фотографию с тренировки в форме «Аль-Насра», сопроводив её короткой подписью: «Усердно тружусь».

Ранее нападающий покинул расположение национальной команды перед матчем третьего тура Лиги наций против Дании, который завершился со счётом 4:2. При этом главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявлял об отсутствии конфликта с футболистом.

Роналду выступает за национальную команду с 2003 года. В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы в 2016 году и дважды становился победителем Лиги наций.