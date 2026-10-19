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«Галатасарай» попросит УЕФА усилить меры безопасности перед игрой с «Лиллем»

Дата публикации: 19-10-2026 22:43

«Галатасарай» попросит УЕФА усилить меры безопасности перед игрой с «Лиллем» 

Турецкий «Галатасарай» намерен обратиться в УЕФА перед матчем третьего тура Лиги чемпионов с французским «Лиллем». Об этом сообщает издание Dogan.

Встреча запланирована на среду, 21 октября, и должна пройти на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» во Франции.

По информации источника, стамбульский клуб собирается направить в УЕФА официальный запрос с просьбой обеспечить безопасность делегации команды и болельщиков, которые отправятся на выездной матч. Поводом для обращения стали недавние протесты во Франции.

Сообщается, что «Галатасарай» поддерживает контакты с посольством Франции и Министерством иностранных дел Турции. При этом турецкая сторона не требует переноса матча на другую арену, а настаивает на усилении мер безопасности.

Аналогичные меры предосторожности ожидаются и перед встречей Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Барселоной».

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