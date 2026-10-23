Daily Mail раскрыла разногласия в «Манчестер Юнайтед» по кандидатуре тренера 

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс и директор по рекрутингу Кристофер Вивелл разошлись во мнениях относительно кандидатуры нового главного тренера команды. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Вивелл активно выступает за назначение Юлиана Нагельсмана, который покинул пост главного тренера сборной Германии. Специалист рассматривается им как один из предпочтительных вариантов для английского клуба.

Уилкокс, занимающий более высокую должность в структуре «Манчестер Юнайтед», придерживается другой позиции. Он отдаёт предпочтение тренеру с опытом работы в английской Премьер-лиге. Среди возможных кандидатов называются Эдди Хау, Антонио Конте, Унаи Эмери и Фабиан Хюрцелер.

Таким образом, руководству манкунианцев предстоит прийти к единому решению относительно специалиста, который должен сменить Майкла Кэррика на посту главного тренера.

При этом Кэррик продолжит руководить командой как минимум в ближайшем матче чемпионата Англии. 25 октября «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом» в рамках 8-го тура АПЛ. Также тренер примет участие в предматчевой пресс-конференции.

Окончательное решение о будущем наставнике команды пока не объявлено.