Мбаппе установил исторический рекорд Франции по попаданиям в топ-10 «Золотого мяча»
Девять попаданий в топ-10 за десять лет
Серия Мбаппе охватывает период с 2017 по 2026 год. При подсчёте не учитывается 2020 год, когда вручение «Золотого мяча» отменили. На протяжении этого времени француз регулярно оказывался среди главных претендентов на награду, демонстрируя стабильные результаты в голосовании.
Подобная продолжительность серии выделяет нападающего даже на фоне других выдающихся представителей французского футбола. Речь идёт не об одном успешном сезоне, а о многолетнем присутствии среди ведущих игроков мирового футбола.
Мбаппе опередил Платини, Зидана и Анри
По указанному показателю форвард «Реала» превзошёл легендарных соотечественников, включая трёхкратного обладателя «Золотого мяча» Мишеля Платини, чемпиона мира Зинедина Зидана, Тьерри Анри, Жан-Пьера Папена и Карима Бензема.
Каждый из этих футболистов оставил заметный след в истории французского футбола, однако добиться девяти последовательных попаданий в первую десятку голосования никому из них не удалось. Достижение Мбаппе подчёркивает его продолжительное присутствие на высшем уровне и признание со стороны футбольного сообщества.
Юбилейная церемония проходит в Лондоне
70-я церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября в лондонском театре «Лондон Палладиум». На мероприятии подводят итоги голосования за одну из наиболее престижных индивидуальных наград в футболе.
Рекордная серия Мбаппе стала отдельным поводом для обсуждения его карьеры на фоне юбилейной церемонии. Французский нападающий продолжает укреплять свои позиции среди самых заметных игроков своего поколения, а его достижения в голосовании демонстрируют редкую стабильность на протяжении почти десятилетия.
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