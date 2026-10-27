Мбаппе установил исторический рекорд Франции по попаданиям в топ-10 «Золотого мяча» 

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе добился исторического результата в голосовании за «Золотой мяч». По информации ресурса The Touchline, опубликованной со ссылкой на данные France Football, 27-летний форвард стал первым французским футболистом, который девять церемоний подряд входил в десятку лучших претендентов на престижную индивидуальную награду.

Девять попаданий в топ-10 за десять лет

Серия Мбаппе охватывает период с 2017 по 2026 год. При подсчёте не учитывается 2020 год, когда вручение «Золотого мяча» отменили. На протяжении этого времени француз регулярно оказывался среди главных претендентов на награду, демонстрируя стабильные результаты в голосовании.

Подобная продолжительность серии выделяет нападающего даже на фоне других выдающихся представителей французского футбола. Речь идёт не об одном успешном сезоне, а о многолетнем присутствии среди ведущих игроков мирового футбола.

Мбаппе опередил Платини, Зидана и Анри

По указанному показателю форвард «Реала» превзошёл легендарных соотечественников, включая трёхкратного обладателя «Золотого мяча» Мишеля Платини, чемпиона мира Зинедина Зидана, Тьерри Анри, Жан-Пьера Папена и Карима Бензема.

Каждый из этих футболистов оставил заметный след в истории французского футбола, однако добиться девяти последовательных попаданий в первую десятку голосования никому из них не удалось. Достижение Мбаппе подчёркивает его продолжительное присутствие на высшем уровне и признание со стороны футбольного сообщества.

Юбилейная церемония проходит в Лондоне

70-я церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября в лондонском театре «Лондон Палладиум». На мероприятии подводят итоги голосования за одну из наиболее престижных индивидуальных наград в футболе.

Рекордная серия Мбаппе стала отдельным поводом для обсуждения его карьеры на фоне юбилейной церемонии. Французский нападающий продолжает укреплять свои позиции среди самых заметных игроков своего поколения, а его достижения в голосовании демонстрируют редкую стабильность на протяжении почти десятилетия.