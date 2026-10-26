Винисиус пропустил Эль-Класико, но не упустил возможности подколоть «Барселону» 

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не остался в стороне после очередного противостояния с «Барселоной». Несмотря на отсутствие на поле, футболист эмоционально отреагировал на победу своей команды в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридцев.

Бразилец отпраздновал победу в социальных сетях

Из-за четырёхматчевой дисквалификации Винисиус не смог помочь партнёрам в гостевом матче против каталонцев. Эль-Класико он смотрел дома, однако после финального свистка поспешил поделиться впечатлениями в социальных сетях.

Футболист опубликовал изображение табло стадиона «Камп Ноу» с результатом встречи, на котором «Реал» оказался впереди со счётом 2:1. Публикацию бразилец сопроводил четырьмя эмодзи со смеющимися до слёз лицами. Такой жест выглядел как насмешка над соперником после победы мадридского клуба.

Намёк на 15 побед «Реала» в Лиге чемпионов

На этом Винисиус не остановился. В комментариях под публикацией официального аккаунта «Реала» он также оставил сообщение с отсылкой к 15 трофеям Лиги чемпионов, завоёванным мадридской командой.

Подобный выпад стал ещё одним способом напомнить о европейских успехах «сливочных» в контексте принципиального соперничества с каталонцами. Сам футболист в этот раз не участвовал в игре, но после её окончания всё равно оказался в центре внимания болельщиков.

Мбаппе принёс мадридцам победу в Эль-Класико

Исход встречи решил Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Благодаря двум голам французского нападающего «Реал» одержал победу над «Барселоной» со счётом 2:1. Успех в гостях стал поводом для празднования среди игроков мадридского клуба, в том числе тех, кто не попал в заявку на матч.

Винисиус отбывает четырёхматчевое наказание, наложенное Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) за неспортивное поведение во встрече с «Вильярреалом». Поэтому бразилец не смог выйти на поле в Эль-Класико, но после финального свистка дал понять, что победа команды доставила ему немало удовольствия.