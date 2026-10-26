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Чемпион Европы Луиш Нани покидает «Актобе» после сезона в Казахстане

Дата публикации: 26-10-2026 20:18

Чемпион Европы Луиш Нани покидает «Актобе» после сезона в Казахстане 

Бывший футболист сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани сообщил о завершении своего этапа карьеры в казахстанском «Актобе». О своём решении чемпион Европы 2016 года рассказал в публикации на личной странице в социальной сети X. Последним домашним матчем португальца за команду стала встреча с «Астаной», в которой хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Португалец попрощался с клубом и болельщиками

Нани поблагодарил руководство «Актобе», жителей города и болельщиков из разных уголков Казахстана за тёплый приём. По словам футболиста, время, проведённое в команде, оставило у него множество приятных впечатлений.

«Это была моя последняя домашняя игра за „Актобе“. Приключение подходит к концу… но какое же путешествие мы совершили вместе!» — написал португалец.

Он также подчеркнул, что, несмотря на скорое завершение выступлений за клуб, впереди у команды остаётся ещё один матч в чемпионате. При этом воспоминания о казахстанском этапе карьеры и тёплое отношение окружающих, как отметил игрок, останутся с ним надолго.

Нани выступал за «Актобе» с января 2026 года

Португальский нападающий присоединился к казахстанскому клубу в январе 2026 года. За время выступлений в составе «Актобе» он принял участие в 25 матчах, в которых трижды поразил ворота соперников и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Переход Нани привлёк внимание благодаря его известности в европейском футболе. На протяжении карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед» и другие клубы, а в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы в 2016 году.

Домашняя победа над «Астаной» стала прощальной

Матч против «Астаны» завершился со счётом 2:0 в пользу «Актобе» и стал последней домашней встречей Нани за казахстанскую команду. Теперь футболисту и клубу предстоит завершить совместный этап выступлений.

Официальное заявление португальца подтверждает, что его приключение в Казахстане подходит к концу. При этом информация о следующем клубе или дальнейших планах 39-летнего футболиста в опубликованном обращении не приводилась.

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