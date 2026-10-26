Альварес не перейдёт в «Арсенал» или «ПСЖ» зимой: позиция «Атлетико»
«Атлетико» определился с будущим Альвареса на фоне интереса европейских грандов
Мадридский «Атлетико» не собирается расставаться с Хулианом Альваресом во время зимнего трансферного окна. Руководство испанского клуба вместе с представителями аргентинского нападающего уже передало эту позицию заинтересованным сторонам. По данным TEAMtalk, соответствующую информацию получили лондонский «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен».
«Арсенал» и «ПСЖ» не смогут забрать форварда зимой
Оба клуба продолжают следить за ситуацией вокруг 26-летнего аргентинца, однако рассчитывать на его переход в середине сезона сейчас не приходится. «Атлетико» не намерен обсуждать продажу одного из ключевых игроков атаки в январе и предпочитает сохранить нынешний состав до окончания чемпионата.
Таким образом, потенциальным покупателям придётся изменить сроки возможных трансферных планов. Как сообщает TEAMtalk, переговоры о будущем Альвареса могут возобновиться не раньше летнего трансферного периода. При этом информация об отказе продавать футболиста зимой не означает, что его уход летом уже согласован.
Статистика Альвареса в сезоне-2026/2027
В текущем сезоне аргентинский форвард принял участие в девяти матчах за мадридскую команду. На его счету два забитых мяча и две результативные передачи. Эти показатели отражают вклад нападающего в атакующую игру «Атлетико» на старте сезона.
Заинтересованность со стороны «Арсенала» и «ПСЖ» подтверждает, что футболист остаётся объектом внимания крупных европейских клубов. Однако конкретные перспективы возможного перехода будут зависеть от дальнейших решений мадридцев и позиции самого игрока.
Трансферная стоимость форварда достигает €110 млн
По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Альвареса составляет €110 млн. Такая сумма делает потенциальную сделку серьёзным финансовым вложением для любого претендента на нападающего.
Пока же «Атлетико» намерен удержать аргентинца как минимум до завершения зимнего трансферного окна. «Арсеналу» и «ПСЖ», если их интерес сохранится, вероятно, придётся вернуться к вопросу о возможном приобретении форварда летом.
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