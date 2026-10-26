«Галатасарай» нацелился на Кирилла Глебова из ЦСКА в поисках замены Зане 

Турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность приобретения полузащитника московского ЦСКА Кирилла Глебова. Молодой россиянин попал в сферу внимания клуба на фоне возможного ухода Лероя Зане. По сведениям журналиста Бурака Эрена, опубликованным в соцсети X, стамбульская команда изучает кандидатуру футболиста в качестве одного из вариантов для усиления состава.

Скауты турецкого клуба регулярно изучают российский рынок

Представители «Галатасарая» продолжают наблюдать за игроками, выступающими в России. Как утверждает источник, скауты клуба систематически посещают матчи и ежемесячно оценивают потенциальных новичков. Глебов входит в число футболистов, которым турецкая сторона уделяет повышенное внимание.

Интерес к полузащитнику пока не означает, что клубы начали переговоры о трансфере. На данный момент речь идёт об изучении кандидатуры игрока, который может понадобиться стамбульцам в случае изменений в составе.

Глебов отметился пятью результативными действиями в сезоне

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провёл 16 встреч во всех турнирах за ЦСКА. На его счету два забитых мяча и три голевые передачи. Несмотря на молодой возраст, полузащитник уже привлёк внимание зарубежных скаутов и рассматривается как потенциальное усиление для турецкой команды.

Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость Глебова составляет €10 млн. Возможная сумма сделки, если интерес «Галатасарая» перерастёт в конкретное предложение, может стать одним из ключевых вопросов будущих переговоров.

«Галатасарай» уже приобретал футболиста у российского клуба

Прошлым летом стамбульская команда усилила состав полузащитником Алексеем Батраковым, которого приобрела у московского «Локомотива» за €25 млн. Этот трансфер стал примером того, что «Галатасарай» готов рассматривать российских игроков в качестве серьёзного усиления.

Теперь внимание турецкого клуба переключилось на Глебова. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений руководства, планов самого футболиста и возможных кадровых изменений в команде. Пока подтверждённых сведений о согласованном переходе полузащитника ЦСКА нет.