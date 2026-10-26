Киевское «Динамо» получило крупный штраф за поведение болельщиков в матче с «Полесьем» 

Киевское «Динамо» понесло финансовое наказание по итогам встречи с житомирским «Полесьем» в девятом туре Украинской Премьер-лиги. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола признал столичный клуб виновным сразу по четырём пунктам. Общая сумма взыскания составила 240 тысяч гривен.

За что наказали киевский клуб

Самый крупный штраф — 120 тысяч гривен — «Динамо» получило за использование болельщиками пиротехники. Ещё 20 тысяч гривен клуб должен выплатить за несоблюдение дополнительных требований безопасности, связанных с эвакуацией команды в укрытие после объявления воздушной тревоги.

Отдельные санкции предусмотрены за поведение зрителей на трибунах. За грубые и неправомерные действия, включая провоцирование драки и перемещение между секторами стадиона, киевлянам назначили штраф в размере 50 тысяч гривен. Ещё столько же клуб заплатит за повторные скандирования нецензурных и оскорбительных выражений.

Поражение от «Полесья» стало ударом для команды

Матч девятого тура завершился неудачно для киевлян: «Динамо» уступило со счётом 1:3. При этом столичная команда получила численное преимущество уже на пятой минуте встречи, но не смогла воспользоваться этим обстоятельством и избежать поражения.

Результат вызвал серьёзные последствия для клуба. После игры Игорь Костюк покинул пост главного тренера. Таким образом, встреча с житомирской командой обернулась для «Динамо» не только потерей очков, но и кадровыми изменениями, а теперь к этим неприятностям добавился финансовый штраф от УАФ.

Четыре нарушения увеличили сумму взыскания

Решение дисциплинарного комитета охватывает разные эпизоды — от использования пиротехнических средств до нарушения требований безопасности и поведения болельщиков. Наиболее существенная часть взыскания связана с пиротехникой, однако остальные санкции в совокупности также составили значительную сумму.

Для «Динамо» это очередное неприятное последствие матча, который команда хотела бы забыть как можно скорее. Помимо поражения и ухода главного тренера, клубу предстоит выплатить 240 тысяч гривен за нарушения, зафиксированные во время встречи с «Полесьем».