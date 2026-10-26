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Киевское «Динамо» получило крупный штраф за поведение болельщиков в матче с «Полесьем»

Дата публикации: 26-10-2026 20:29

Киевское «Динамо» получило крупный штраф за поведение болельщиков в матче с «Полесьем» 

Киевское «Динамо» понесло финансовое наказание по итогам встречи с житомирским «Полесьем» в девятом туре Украинской Премьер-лиги. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола признал столичный клуб виновным сразу по четырём пунктам. Общая сумма взыскания составила 240 тысяч гривен.

За что наказали киевский клуб

Самый крупный штраф 120 тысяч гривен «Динамо» получило за использование болельщиками пиротехники. Ещё 20 тысяч гривен клуб должен выплатить за несоблюдение дополнительных требований безопасности, связанных с эвакуацией команды в укрытие после объявления воздушной тревоги.

Отдельные санкции предусмотрены за поведение зрителей на трибунах. За грубые и неправомерные действия, включая провоцирование драки и перемещение между секторами стадиона, киевлянам назначили штраф в размере 50 тысяч гривен. Ещё столько же клуб заплатит за повторные скандирования нецензурных и оскорбительных выражений.

Поражение от «Полесья» стало ударом для команды

Матч девятого тура завершился неудачно для киевлян: «Динамо» уступило со счётом 1:3. При этом столичная команда получила численное преимущество уже на пятой минуте встречи, но не смогла воспользоваться этим обстоятельством и избежать поражения.

Результат вызвал серьёзные последствия для клуба. После игры Игорь Костюк покинул пост главного тренера. Таким образом, встреча с житомирской командой обернулась для «Динамо» не только потерей очков, но и кадровыми изменениями, а теперь к этим неприятностям добавился финансовый штраф от УАФ.

Четыре нарушения увеличили сумму взыскания

Решение дисциплинарного комитета охватывает разные эпизоды от использования пиротехнических средств до нарушения требований безопасности и поведения болельщиков. Наиболее существенная часть взыскания связана с пиротехникой, однако остальные санкции в совокупности также составили значительную сумму.

Для «Динамо» это очередное неприятное последствие матча, который команда хотела бы забыть как можно скорее. Помимо поражения и ухода главного тренера, клубу предстоит выплатить 240 тысяч гривен за нарушения, зафиксированные во время встречи с «Полесьем».

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