Скандал перед вручением «Золотого мяча»: организаторы прокомментировали ошибочную публикацию 

Организаторы церемонии вручения «Золотого мяча» прокомментировали техническую ошибку, из-за которой на официальном сайте раньше времени появились материалы о претендентах на награду 2026 года. Публикация вызвала вопросы о том, не раскрыли ли результаты голосования до торжественного объявления победителя.

Как сообщает RMC Sport, среди опубликованных страниц оказались профили Гарри Кейна из «Баварии», Ламина Ямаля из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из мадридского «Реала». Однако само появление этих материалов не означает, что кто-либо из перечисленных футболистов занял определённое место в итоговом рейтинге.

Организаторы объяснили, почему материалы появились раньше времени

Представители церемонии заявили, что публикация произошла по ошибке. Тексты заранее подготовили для каждого номинанта, чтобы в случае его победы материал можно было оперативно разместить на сайте. По замыслу организаторов, такая подготовка должна была упростить работу редакции непосредственно во время церемонии.

«Подготовленные профили некоторых номинантов на „Золотой мяч“ были по ошибке опубликованы в интернете. Эти статьи были написаны заранее для каждого номинанта на случай победы. Они ничего не говорят о пьедестале почёта, который остаётся не известным никому», — приводит заявление организаторов RMC Sport.

Таким образом, представители премии отвергли предположение о том, что опубликованные страницы позволяют определить обладателя награды или расстановку участников голосования.

Появление трёх футболистов вызвало вопросы у болельщиков

Особое внимание привлекли имена Кейна, Ямаля и Мбаппе. Все трое относятся к числу известных игроков европейского футбола, поэтому появление их профилей на сайте до официального объявления результатов вызвало активное обсуждение.

Впрочем, объяснение организаторов сводится к тому, что редакционные материалы готовились заранее для всех номинантов, а публикация отдельных страниц не была связана с итогами голосования. Следовательно, делать вывод о победителе на основании этой ошибки нельзя.

Что известно о награде и действующем обладателе

«Золотой мяч» ежегодно вручает французское издание France Football лучшему футболисту календарного года по результатам голосования. Награда считается одной из наиболее престижных индивидуальных премий в мировом футболе.

Действующим обладателем трофея на момент описываемых событий является нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Имя нового лауреата должно быть объявлено официально в рамках церемонии. До этого опубликованные по ошибке материалы не дают оснований утверждать, кому достанется награда в 2026 году.