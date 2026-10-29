Кроос разобрал победу «Реала» над «Барселоной» и похвалил Моуринью 

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу «сливочных» над «Барселоной» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Мадридцы выиграли со счётом 2:1, а немецкий футболист высоко оценил тактическую подготовку команды и работу Жозе Моуринью.

По словам Крооса, в предыдущих противостояниях двух испанских грандов преимущество чаще оставалось за каталонцами. Однако на этот раз «Реал» сумел изменить привычный ход «эль класико», грамотно организовав игру как в обороне, так и при владении мячом.

Моуринью подготовил план, который сработал

Кроос напомнил, что в течение последних двух лет «Барселона» регулярно добивалась успеха в матчах с мадридцами. По его словам, в шести или семи предыдущих встречах «Реал» в среднем пропускал около четырёх мячей за игру. В новом «эль класико» ситуация изменилась благодаря продуманной тактике и смелым действиям команды.

«Команда сыграла превосходно, а тренер разработал блестящий план на игру. Уверенно контролировать мяч в матче с такой „Барселоной“ — это настоящее достижение», — приводит слова Крооса AS.

Немец отметил, что каталонцы привыкли чувствовать себя комфортно при владении мячом, но испытывают серьёзные трудности, когда соперник лишает их привычного контроля над игрой. «Реал» воспользовался этой особенностью, действуя агрессивно и не позволяя хозяевам поля без препятствий разыгрывать комбинации.

Давление мадридцев лишило «Барсу» привычной уверенности

Отдельно Кроос обратил внимание на интенсивность игры «Реала» и качество командной обороны. Мадридцы грамотно располагались на поле, успешно вступали в единоборства и старались не оставлять свободного пространства ключевым футболистам соперника.

Особенно впечатлила бывшего полузащитника организация персональной опеки. В частности, он выделил действия игроков «Реала» против Фермина. По оценке Крооса, Педри и Рафинья также испытывали дискомфорт под постоянным давлением, из-за чего допускали ошибки, нехарактерные для их уровня.

Кроос подчеркнул, что мадридцы действовали слаженно на протяжении всего матча. Команда не только качественно оборонялась, но и уверенно работала с мячом, а высокая интенсивность позволяла ей чаще выигрывать борьбу у соперников.

«Реал» выдержал давление после пропущенного мяча

Важным моментом встречи Кроос назвал отрезок после того, как «Барселона» сравняла счёт. В такой ситуации многие команды предпочли бы сосредоточиться на сохранении ничейного результата, однако мадридцы продолжили действовать организованно и не отказались от своего плана.

По мнению немца, на протяжении примерно 65 минут «Реал» демонстрировал футбол высокого уровня. Смелость команды на «Камп Ноу» стала заметным отличием от сценариев предыдущих «эль класико», в которых мадридцам нередко приходилось сталкиваться с серьёзными проблемами.

При этом Кроос признал, что с точки зрения индивидуального футбольного мастерства «Барселона» может превосходить своего принципиального соперника. Каталонцы чаще стремятся доминировать, но их высокий прессинг не всегда приносит результат. Когда соперник успешно преодолевает давление, сине-гранатовым приходится самим обороняться, что создаёт для них дополнительные сложности.

Кроос считает, что «Реал» сумел найти эффективный способ использовать эту уязвимость. По его словам, мадридцы оказали на «Барселону» давление такого уровня, с которым каталонцы редко сталкиваются в матчах против других команд. Именно сочетание тактической дисциплины, интенсивности и уверенной игры с мячом позволило «сливочным» добиться победы в принципиальном противостоянии.