Китай отказался от трансляций Ла Лиги из-за скандала с Мбаппе 

Государственная телерадиокомпания Китая CCTV подтвердила, что не намерена транслировать матчи испанской Ла Лиги на фоне скандала вокруг нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Как сообщает Marca, китайская сторона также отвергла объяснения, представленные испанским клубом, и продолжает настаивать на официальных извинениях.

Поводом для конфликта стало высказывание французского форварда об интернет-меме, в котором его лицо наложено на изображение Мао Цзэдуна — бывшего руководителя Китая. Мбаппе назвал этот мем самым смешным, а Мао охарактеризовал как «китайского диктатора». Его слова вызвали негативную реакцию в Китае.

CCTV требует извинений от «Реала»

Китайская телекомпания считает, что произошедшее нельзя объяснить исключительно личным мнением футболиста. По её позиции, слова Мбаппе вышли за допустимые рамки, а мадридский клуб не может дистанцироваться от ситуации, поскольку игрок выступает за его команду.

CCTV настаивает, что официальные извинения «Реала» являются обязательным условием для возобновления переговоров о трансляциях. До получения ответа, который устроит китайскую сторону, менять решение о приостановке показов матчей Ла Лиги компания не намерена.

Реакция властей и дальнейшая судьба бойкота

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что приняли к сведению извинения самого Мбаппе. При этом представители ведомства не стали уточнять, приведёт ли реакция футболиста к отмене ограничений, введённых различными организациями страны.

Позднее с официальными извинениями выступил и «Реал». Клуб выразил сожаление из-за слов своего нападающего и подчеркнул уважение к Китаю, его истории, культуре и болельщикам. Однако китайская телерадиокомпания продолжила настаивать на том, что для урегулирования конфликта необходима приемлемая для неё реакция мадридцев.

Таким образом, скандал вокруг высказывания Мбаппе вышел за пределы обсуждения в социальных сетях и затронул трансляции испанского чемпионата на китайском телевидении. Станут ли извинения футболиста и клуба достаточными для прекращения бойкота, пока неясно.