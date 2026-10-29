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Дирк Кюйт возглавил «Фенербахче» после ухода Исмаила Картала

Дата публикации: 29-10-2026 00:31

Дирк Кюйт возглавил «Фенербахче» после ухода Исмаила Картала 

Бывший футболист сборной Нидерландов Дирк Кюйт назначен исполняющим обязанности главного тренера турецкого «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба стамбульского клуба. Специалист будет руководить первой командой до тех пор, пока руководство не определится с постоянным наставником.

Назначение после ухода Картала

Решение о временном назначении Кюйта принято после ухода Исмаила Картала. В клубе подтвердили, что бывшему нидерландскому футболисту поручено отвечать за подготовку и работу основной команды на переходном этапе.

«После ухода Исмаила Картала наш клуб назначил Дирка Кюйта ответственным за первую футбольную команду — до тех пор, пока не будет определён новый главный тренер», — говорится в официальном сообщении «Фенербахче».

Кюйт вошёл в тренерский штаб Картала в июне 2026 года. Теперь ему предстоит временно взять на себя руководство командой, пока клуб продолжает работу над поиском нового главного тренера.

Кюйт хорошо знаком с турецким клубом

46-летний специалист имеет непосредственное отношение к истории «Фенербахче». В качестве игрока он выступал за стамбульскую команду с 2012 по 2015 год и в сезоне-2013/2014 стал чемпионом Турции. Этот опыт может помочь ему в работе с клубом на новом этапе.

После завершения игровой карьеры в 2017 году Кюйт переключился на тренерскую деятельность. Он работал в нидерландском «Дордрехте», бельгийском «Беерсхоте» и других командах, прежде чем присоединиться к тренерскому штабу «Фенербахче» летом 2026 года.

Теперь бывшему игроку сборной Нидерландов предстоит временно руководить командой до назначения постоянного главного тренера.

Один из первых серьёзных вызовов для Кюйта — предстоящие матчи национального чемпионата и Лиги чемпионов, в том числе встреча с его бывшим клубом «Ливерпулем».

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