Дата публикации: 25-11-2026 01:09

В морозной Норвегии, на стадионе «Аспмюра», завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Местный «Будё-Глимт» одержал минимальную победу над австрийским ЛАСКом со счётом 1:0. Героем встречи стал турецкий арбитр Халил Мелер и его добавленное время.

Драматургия на 92-й минуте: Хельмерсен ставит точку

Игра долгое время держала зрителей в напряжении. «Будё-Глимт», известный своим ярким атакующим стилем, никак не мог взломать насыщенную оборону австрийцев. Казалось, что северное дерби (в плане географии) закончится унылыми нулями.

Однако в тот момент, когда арбитр уже готовился дать финальный свисток, на 92-й минуте Андреас Хельмерсен замкнул передачу и принёс Норвегии важнейшие три очка. Для ЛАСКа это стало настоящим ударом.

Таблица «швейцарской» системы: 7 очков на двоих

После пяти туров общего этапа ситуация в группе выглядит крайне плотной:

- «Будё-Глимт» (7 очков, 16-е место): Норвежцы продолжают доказывать, что их успех в прошлых сезонах ЛЧ не был случайностью. Они закрепились в середине таблицы и ведут борьбу за выход в плей-офф.

- ЛАСК (7 очков, 18-е место): Австрийцы также имеют 7 баллов, но из-за дополнительных показателей (побед, личных встреч или разницы мячей) находятся чуть ниже. Разница между еврокубковой весной и вылетом — всего пара строчек.

Что дальше: «Ланс» и «Фенербахче»

В 6-м туре командам предстоит проверка на прочность против более именитых соперников:

- «Будё-Глимт» дома примет французский «Ланс». Для норвежцев это шанс набрать очки против сильного оппонента и порадовать своих преданных болельщиков на «Аспмюре».

- ЛАСК отправится в гости к турецкому «Фенербахче». Австрийцам придётся очень сложно в Стамбуле, где поддержка «жёлтых канареек» может стать решающим фактором.