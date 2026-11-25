«Триумф честности»: Сенегал официально вернул себе кубок Африки
Федерация футбола Сенегала (FSF) разразилась официальным заявлением после исторической победы в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Львы Теранги» дождались справедливости: CAS отменил техническое поражение (0:3) и вернул сенегальцам победу 1:0 в финале Кубка Африки 2026 года против Марокко.
«Истина устанавливается на поле»: главные цитаты из заявления
Федерация выпустила мощный текст, в котором поблагодарила всех причастных и расставила акценты.
- О решении: «Этим решением CAS удовлетворил апелляцию... и полностью восстановил результат финала... в котором Сенегал одержал победу со счётом 1:0 в дополнительное время».
- О смысле: «Это решение, отнюдь не утверждающее превосходство одной стороны над другой, прежде всего подтверждает триумф спортивной честности».
- О главном правиле: FSF напомнила фундаментальный принцип: «истина в матче устанавливается исключительно на поле, под защитой спортивного права».
Хронология победы: от «паненки» до Лозанны
Финал, сыгранный 18 января 2026 года в Рабате, войдёт в историю судейских скандалов:
1. 90+9-я минута: Рефери назначает спорный пенальти в ворота Сенегала.
2. Бунт: Игроки Сенегала покидают поле на 15 минут в знак протеста.
3. Возвращение: Садио Мане уговаривает команду доиграть матч.
4. 90+23-я минута: Браим Диас бьёт «паненкой» в руки Эдуару Менди.
5. Победа: Пап Гейе забивает в дополнительное время (1:0).
6. Март 2026: КАФ отбирает кубок, присуждая 0:3.
7. Ноябрь 2026: CAS возвращает титул Сенегалу.
«Глубокое удовлетворение» и благодарность
В федерации не скрывают радости, используя формулировку «глубокое удовлетворение». В официальном письме FSF выразила благодарность:
- «Львам Теранги» и тренерскому штабу за стойкость.
- Юристам и консультантам, которые выиграли дело в Лозанне.
- Президенту Республики и правительству Сенегала за поддержку на государственном уровне.
- Болельщикам как внутри страны, так и за её пределами.
Что дальше с кубком?
Теперь Сенегал официально — двукратный чемпион Африки. Ожидается, что в ближайшее время состоится торжественная церемония передачи трофея представителям FSF. Для Марокко это решение — тяжелейший удар, но, как гласит заявление Сенегала, «истина устанавливается на поле», а не в кабинетах чиновников.
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