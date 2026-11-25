Дата публикации: 25-11-2026 01:00

Федерация футбола Сенегала (FSF) разразилась официальным заявлением после исторической победы в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Львы Теранги» дождались справедливости: CAS отменил техническое поражение (0:3) и вернул сенегальцам победу 1:0 в финале Кубка Африки 2026 года против Марокко.

«Истина устанавливается на поле»: главные цитаты из заявления

Федерация выпустила мощный текст, в котором поблагодарила всех причастных и расставила акценты.

- О решении: «Этим решением CAS удовлетворил апелляцию... и полностью восстановил результат финала... в котором Сенегал одержал победу со счётом 1:0 в дополнительное время».

- О смысле: «Это решение, отнюдь не утверждающее превосходство одной стороны над другой, прежде всего подтверждает триумф спортивной честности».

- О главном правиле: FSF напомнила фундаментальный принцип: «истина в матче устанавливается исключительно на поле, под защитой спортивного права».

Хронология победы: от «паненки» до Лозанны

Финал, сыгранный 18 января 2026 года в Рабате, войдёт в историю судейских скандалов:

1. 90+9-я минута: Рефери назначает спорный пенальти в ворота Сенегала.

2. Бунт: Игроки Сенегала покидают поле на 15 минут в знак протеста.

3. Возвращение: Садио Мане уговаривает команду доиграть матч.

4. 90+23-я минута: Браим Диас бьёт «паненкой» в руки Эдуару Менди.

5. Победа: Пап Гейе забивает в дополнительное время (1:0).

6. Март 2026: КАФ отбирает кубок, присуждая 0:3.

7. Ноябрь 2026: CAS возвращает титул Сенегалу.

«Глубокое удовлетворение» и благодарность

В федерации не скрывают радости, используя формулировку «глубокое удовлетворение». В официальном письме FSF выразила благодарность:

- «Львам Теранги» и тренерскому штабу за стойкость.

- Юристам и консультантам, которые выиграли дело в Лозанне.

- Президенту Республики и правительству Сенегала за поддержку на государственном уровне.

- Болельщикам как внутри страны, так и за её пределами.

Что дальше с кубком?

Теперь Сенегал официально — двукратный чемпион Африки. Ожидается, что в ближайшее время состоится торжественная церемония передачи трофея представителям FSF. Для Марокко это решение — тяжелейший удар, но, как гласит заявление Сенегала, «истина устанавливается на поле», а не в кабинетах чиновников.