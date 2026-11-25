Дата публикации: 25-11-2026 01:04

Непобеждённый король бокса Александр Усик заглянул в гости к лондонским «джентльменам». Украинский абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях посетил раздевалку «Брентфорда» после их разгромной победы над «Эвертоном» (4:0). Об этом сообщили клубные СМИ.

4:0 против «Эвертона»: разгром на «Гудисон Парк»

Для «Брентфорда» этот матч 11-го тура АПЛ стал настоящим бенефисом. «Пчёлы» не оставили камня на камне от обороны «ирисок», забив четыре безответных мяча.

- «Брентфорд» (17 очков): Команда поднялась на высокое шестое место, продолжая удивлять экспертов своей игрой в атаке.

- «Эвертон» (16 очков): Несмотря на поражение, «ириски» держатся в верхней половине таблицы на девятой строчке, но в этот вечер они оказались просто раздавлены.

«No Boxing — No Peace»: встреча двух чемпионов

Появление Усика в раздевалке «Брентфорда» — это знаковый момент для болельщиков. Клуб из Западного Лондона имеет большую фанатскую базу среди украинского сообщества, и визит главной звезды украинского спорта стал отличным подарком.

Усик, известный своим спокойствием и позитивной энергией, поздравил футболистов с «блестящей победой». Игроки «Брентфорда» с удовольствием сфотографировались с чемпионом, который принёс в раздевалку ауру абсолютного победителя.

Статистика «Короля»: 25-0 и 16 нокаутов

Для тех, кто следит за футболом, но не за боксом, напомним масштаб фигуры Усика:

- Рекорд: 25 побед, 0 поражений (25-0).

- Досрочные победы: 16 (КО/ТКО).

- Олимпийское золото: Чемпион Игр-2012 в Лондоне (супертяжёлый вес).

- Профи-дебют: Ноябрь 2013 года.

Сейчас Усик доминирует в тяжёлом весе, и его профессионализм явно импонирует тренерскому штабу «Брентфорда».

Что дальше: дерби и «МЮ»

Команды ждёт сложнейший календарь:

- «Брентфорд»: 28 ноября выезд к «Манчестер Юнайтед». Для «Пчёл» это шанс доказать, что их место в топ-6 — не случайность.

- «Эвертон»: 29 ноября «ириски» примут «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби. Шону Дайчу нужно срочно поднять боевой дух команды после 0:4, и дерби — лучший способ сделать это.