Усик в раздевалке «Пчёл»: как абсолютный чемпион поздравил «Брентфорд»
Непобеждённый король бокса Александр Усик заглянул в гости к лондонским «джентльменам». Украинский абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях посетил раздевалку «Брентфорда» после их разгромной победы над «Эвертоном» (4:0). Об этом сообщили клубные СМИ.
4:0 против «Эвертона»: разгром на «Гудисон Парк»
Для «Брентфорда» этот матч 11-го тура АПЛ стал настоящим бенефисом. «Пчёлы» не оставили камня на камне от обороны «ирисок», забив четыре безответных мяча.
- «Брентфорд» (17 очков): Команда поднялась на высокое шестое место, продолжая удивлять экспертов своей игрой в атаке.
- «Эвертон» (16 очков): Несмотря на поражение, «ириски» держатся в верхней половине таблицы на девятой строчке, но в этот вечер они оказались просто раздавлены.
«No Boxing — No Peace»: встреча двух чемпионов
Появление Усика в раздевалке «Брентфорда» — это знаковый момент для болельщиков. Клуб из Западного Лондона имеет большую фанатскую базу среди украинского сообщества, и визит главной звезды украинского спорта стал отличным подарком.
Усик, известный своим спокойствием и позитивной энергией, поздравил футболистов с «блестящей победой». Игроки «Брентфорда» с удовольствием сфотографировались с чемпионом, который принёс в раздевалку ауру абсолютного победителя.
Статистика «Короля»: 25-0 и 16 нокаутов
Для тех, кто следит за футболом, но не за боксом, напомним масштаб фигуры Усика:
- Рекорд: 25 побед, 0 поражений (25-0).
- Досрочные победы: 16 (КО/ТКО).
- Олимпийское золото: Чемпион Игр-2012 в Лондоне (супертяжёлый вес).
- Профи-дебют: Ноябрь 2013 года.
Сейчас Усик доминирует в тяжёлом весе, и его профессионализм явно импонирует тренерскому штабу «Брентфорда».
Что дальше: дерби и «МЮ»
Команды ждёт сложнейший календарь:
- «Брентфорд»: 28 ноября выезд к «Манчестер Юнайтед». Для «Пчёл» это шанс доказать, что их место в топ-6 — не случайность.
- «Эвертон»: 29 ноября «ириски» примут «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби. Шону Дайчу нужно срочно поднять боевой дух команды после 0:4, и дерби — лучший способ сделать это.
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