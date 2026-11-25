«Это мой бренд»: Холанд судится с электриком за свою фамилию
Эрлинг Холанд привык забивать голы на поле, но сейчас ему предстоит выиграть битву в зале суда. Нападающий «Манчестер Сити» втянут в серьёзное юридическое разбирательство с польским электриком, который попытался присвоить себе фамилию норвежца. Об этом сообщает The Sun.
«Йогурты и нижнее бельё»: что продавал «Холанд»
Конфликт начался ещё в 2023 году, когда Эрлинг решил официально оформить свой личный бренд в Евросоюзе. Он хотел запускать линию одежды и спортивного питания, но получил отказ.
Причина оказалась абсурдной: некий Майкл Вас из Польши уже зарегистрировал товарный знак Haaland. Под этой фамилией электрик планировал выпускать:
Спортивную одежду и сумки;
Протеин и энергетические напитки;
- Крепкий алкоголь и йогурты;
Игрушки;
- Женское нижнее бельё.
Версия электрика: «High Advanced Activity Land»
Когда Холанд подал иск, Вас попытался оправдаться. Он утверждал, что слово «Haaland» — это не фамилия футболиста, а аббревиатура от High Advanced Activity Land.
Однако Комиссия экспертов по интеллектуальной собственности не оценила креативность электрика. Специалисты пришли к выводу, что Майкл Вас просто пытается несправедливо нажиться на мировой славе форварда. Суд первой инстанции встал на сторону Холанда и аннулировал регистрацию бренда.
Раунд 2: электрик подал апелляцию
История на этом не закончилась. Майкл Вас не согласился с потерей «своего» бренда и подал заявление с требованием отменить решение суда.
Юристы Холанда сейчас готовят контрудар. Их главный аргумент: на момент, когда электрик оформлял бумаги, Эрлинг уже был суперзвездой даже в Польше. Следовательно, Вас действовал недобросовестно, пытаясь «захватить» чужую славу.
Не первый иск: самолёт с «хвостом Холанда»
Этот год выдался для 26-летнего норвежца богатым на юридические битвы. Ранее его представители уже подавали в суд на норвежскую авиакомпанию.
Перевозчик в рекламных целях пририсовал к своему пассажирскому самолёту фирменный «хвост» (прическу) Холанда. Эрлингу не понравилось, что его имидж используют без разрешения, и он потребовал компенсацию.
Кажется, забивать голы — это самая простая часть работы Холанда.
Спортивный арбитражный суд (CAS) поставил точку в самом скандальном финале Кубка африканских наций за последние годы. Инстанция полностью встала на...
Кевин Де Брёйне, главная звезда «Наполи» в этом сезоне, впервые подробно прокомментировал бурление вокруг своего имени. В интервью Corriere dello...
Китай присоединился к культу личности Криштиану Роналду. В Шанхае, в крупнейшем торговом центре города, распахнул свои двери первый в стране филиал...
В испанском футболе разгорается серьёзный управленческий кризис. Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль покинул ключевые посты в...
Скандальный финал Кубка африканских наций 2025 года между Марокко и Сенегалом продолжает обрастать новыми подробностями. Спортивный арбитражный суд...