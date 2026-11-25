Дата публикации: 25-11-2026 00:53

Эрлинг Холанд привык забивать голы на поле, но сейчас ему предстоит выиграть битву в зале суда. Нападающий «Манчестер Сити» втянут в серьёзное юридическое разбирательство с польским электриком, который попытался присвоить себе фамилию норвежца. Об этом сообщает The Sun.

«Йогурты и нижнее бельё»: что продавал «Холанд»

Конфликт начался ещё в 2023 году, когда Эрлинг решил официально оформить свой личный бренд в Евросоюзе. Он хотел запускать линию одежды и спортивного питания, но получил отказ.

Причина оказалась абсурдной: некий Майкл Вас из Польши уже зарегистрировал товарный знак Haaland. Под этой фамилией электрик планировал выпускать:

Спортивную одежду и сумки;

Протеин и энергетические напитки;

- Крепкий алкоголь и йогурты;

Игрушки;

- Женское нижнее бельё.

Версия электрика: «High Advanced Activity Land»

Когда Холанд подал иск, Вас попытался оправдаться. Он утверждал, что слово «Haaland» — это не фамилия футболиста, а аббревиатура от High Advanced Activity Land.

Однако Комиссия экспертов по интеллектуальной собственности не оценила креативность электрика. Специалисты пришли к выводу, что Майкл Вас просто пытается несправедливо нажиться на мировой славе форварда. Суд первой инстанции встал на сторону Холанда и аннулировал регистрацию бренда.

Раунд 2: электрик подал апелляцию

История на этом не закончилась. Майкл Вас не согласился с потерей «своего» бренда и подал заявление с требованием отменить решение суда.

Юристы Холанда сейчас готовят контрудар. Их главный аргумент: на момент, когда электрик оформлял бумаги, Эрлинг уже был суперзвездой даже в Польше. Следовательно, Вас действовал недобросовестно, пытаясь «захватить» чужую славу.

Не первый иск: самолёт с «хвостом Холанда»

Этот год выдался для 26-летнего норвежца богатым на юридические битвы. Ранее его представители уже подавали в суд на норвежскую авиакомпанию.

Перевозчик в рекламных целях пририсовал к своему пассажирскому самолёту фирменный «хвост» (прическу) Холанда. Эрлингу не понравилось, что его имидж используют без разрешения, и он потребовал компенсацию.

Кажется, забивать голы — это самая простая часть работы Холанда.