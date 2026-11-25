Дата публикации: 25-11-2026 01:15

В рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов на стадионе «РАМС Парк» состоялся напряжённый матч между турецким «Галатасараем» и английской «Астон Виллой». Сине-бело-красные оказались сильнее «львов» Бирмингема, одержав победу с минимальным счётом 1:0. Главным арбитром поединка выступил немец Даниэль Зиберт.

Герой вечера: Дениз Гюль на 77-й минуте

Игра была тактической борьбой, где обе команды старались не рисковать. «Астон Вилла» Унаи Эмери грамотно оборонялась, но класс турецких нападающих сказался в концовке.

На 77-й минуте Дениз Гюль сумел найти брешь в защите англичан и точным ударом распечатал ворота. Этот гол стал решающим и позволил «Галатасараю» набрать важные очки в борьбе за выход в плей-офф.

Батраков на 74-й: замена российского полузащитника

Для российского полузащитника Алексея Батракова этот еврокубковый вечер выдался непростым. Главный тренер «Галатасарая» принял решение заменить 21-летнего хавбека на 74-й минуте, за три минуты до гола Дениза Гюля.

Вероятно, Батраков проделал большой объём черновой работы в центре поля, но в решающий момент Фатих Терим решил освежить атаку, выпустив более нацеленного на ворота игрока.

Таблица: битва за выживание в топ-24

После пяти туров ситуация для обеих команд остаётся напряжённой. В новой «швейцарской» системе Лиги чемпионов плотность результатов очень высока, и каждое очко на вес золота. Победа позволила «Галатасараю» укрепить свои позиции в середине таблицы, в то время как «Астон Вилла» рискует остаться за бортом плей-офф, если не наберёт очки в следующих турах.

Что дальше: «ПСЖ» и АЕК в 6-м туре

В заключительном туре общего этапа соперники получат серьёзную проверку на прочность:

- «Галатасарай»: 8 декабря турки дома примут греческий АЕК. Это матч, в котором «львам» нужно брать три очка, чтобы гарантировать себе еврокубковую весну.

- «Астон Вилла»: 8 декабря команду Унаи Эмери ждёт тяжелейшее испытание — выезд в Париж к «ПСЖ». Бирмингемцам придётся показать свой максимум, чтобы зацепиться за очки в игре с одним из лидеров турнира.