Комо - Рома (11.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Комо и Рома. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 13:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Майкл Фаббри. Игра прошла на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья» в городе Комо.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Комо (схема 4-2-3-1): Жан Бюте, Ян Коуто, Хакобо Рамон, Трево Чалоба, Кайки, Максимо Перроне, Лукас Да Кунья, Ассан Диао, Нико Пас, Максанс Какере, Анастасиос Дувикас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Рома на сегодняшнюю встречу: Пьерлуиджи Голлини, Джанлука Манчини, Эван Ндика, Марио Эрмосо, Науэль Молина, Мартен де Рон, Ману Коне, Уэсли, Пауло Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Дониэлл Мален.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 45-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ассан Диао (Комо).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Рома поле покинул Лоренцо Пеллегрини, а вместо него вышел Матиас Суле.

На 46-й минуте в карточку арбитра попал Мартен де Рон (Рома).

На 53-й минуте Дониэлл Мален (Рома) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Ману Коне (Рома).

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марио Эрмосо на поле появился Леонардо Балерди (Рома).

На 62-й минуте предупреждение получил Матиас Суле (Рома).

На 66-й минуте в составе Комо поле покинул Максанс Какере, а вместо него вышел Хесус Родригес.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукас Да Кунья на поле появился Мартин Батурина (Комо).

На 82-й минуте в составе Рома поле покинул Науэль Молина, а вместо него вышел Девин Ренш.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максимо Перроне на поле появился Луис Милья (Комо).

На 88-й минуте в составе Комо поле покинул Ассан Диао, а вместо него вышел Джейден Аддаи.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ян Коуто на поле появился Марк Кемпф (Комо).

На 89-й минуте в составе Рома поле покинул Пауло Дибала, а вместо него вышел Эмануэле Лулли.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ману Коне на поле появился Никколо Пизилли (Рома).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Мартин Батурина (Комо).

Итог встречи

На 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Комо и Рома завершился вничью со счетом 0:0.

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