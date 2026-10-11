Халл Сити - Эвертон (11.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Халл Сити и Эвертон. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Майкл Солсбери. Игра прошла на стадионе «Стадион МКМ» в городе Халл.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Халл Сити (схема 5-4-1): Константинос Цолакис, Льюи Койл, Семи Аджайи, Джон Иган, Нобель Менди, Райан Джайлс, Джо Гелхардт, Мэтт Крукс, Риган Слейтер, Сорба Томас, Оли Макберни.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Эвертон на сегодняшнюю встречу: Джордан Пикфорд, Эйнсли Мейтленд-Найлз, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Джаррад Брантуэйт, Джеймс Гарнер, Харрисон Армстронг, Бреннан Джонсон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Джек Грилиш, Тьерно Барри.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 13-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мэтт Крукс (Халл Сити).

На 21-й минуте в карточку арбитра попал Оли Макберни (Халл Сити).

На 48-й минуте матча команда Халл Сити открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джо Гелхардт. Счет стал 1:0.

На 55-й минуте поединка команда Эвертон сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кирнан Дьюсбери-Холл. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Халл Сити поле покинул Райан Джайлс, а вместо него вышел Эллиот Страуд.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джо Гелхардт на поле появился Мохамед Беллуми (Халл Сити).

На 65-й минуте в составе Халл Сити поле покинул Мэтт Крукс, а вместо него вышел Тим Ироегбунам.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бреннан Джонсон на поле появился Тайрик Джордж (Эвертон).

На 68-й минуте поединка команда Эвертон сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Тьерно Барри. Счет стал 1:2.

На 74-й минуте поединка команда Халл Сити сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Мохамед Беллуми. Счет стал 2:2.

На 75-й минуте в составе Халл Сити поле покинул Риган Слейтер, а вместо него вышел Хидэмаса Морита.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Харрисон Армстронг на поле появился Хейден Хакни (Эвертон).

На 78-й минуте в составе Эвертон поле покинул Эйнсли Мейтленд-Найлз, а вместо него вышел Джейк О'Брайен.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сорба Томас на поле появился Робиньо Ваз (Халл Сити).

На 86-й минуте в составе Эвертон поле покинул Джек Грилиш, а вместо него вышел Тайлер Диблинг.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тьерно Барри на поле появился Карлос Алькарас (Эвертон).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Халл Сити и Эвертон завершился вничью со счетом 2:2.

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