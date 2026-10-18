Борнмут - Сандерленд (18.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Борнмут и Сандерленд. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Крейг Посон. Игра прошла на стадионе «Виталити Стэдиум» в городе Борнмут.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Борнмут (схема 4-1-4-1): Джордже Петрович, Адам Смит, Джеймс Хилл, Антониу Силва, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс, Раян, Райан Кристи, Льюис Кук, Маркус Тавернье, Эванилсон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сандерленд на сегодняшнюю встречу: Робин Руфс, Норди Мукиеле, Кевин Дансо, Омар Альдерете, Рейнилдо Мандава, Гранит Джака, Ноа Садики, Трей Хьюм, Крис Ригг, Энцо Ле Фе, Тимур Тутеров.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда Борнмут открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Маркус Тавернье. Счет стал 1:0.

На 17-й минуте Кевин Дансо (Сандерленд) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 26-й минуте в карточку арбитра попал Антониу Силва (Борнмут).

На 40-й минуте предупреждение получил Омар Альдерете (Сандерленд).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Льюис Кук (Борнмут).

На 48-й минуте поединка команда Борнмут сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Эванилсон. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Тимур Тутеров, а вместо него вышел Хабиб Диарра.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Омар Альдерете на поле появился Люк О'Нин (Сандерленд).

На 62-й минуте в составе Борнмут поле покинул Льюис Кук, а вместо него вышел Джастин Клюйверт.

На 65-й минуте предупреждение получил Крис Ригг (Сандерленд).

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Крис Ригг на поле появился Жюль Ахока (Сандерленд).

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Райан Кристи (Борнмут).

На 79-й минуте в составе Борнмут поле покинул Эванилсон, а вместо него вышел Альваро Родригес.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маркус Тавернье на поле появился Амин Адли (Борнмут).

На 89-й минуте в составе Борнмут поле покинул Тайлер Адамс, а вместо него вышел Бафоде Диаките.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Раян на поле появился Бен Доук (Борнмут).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Борнмут и Сандерленд завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Борнмут.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!