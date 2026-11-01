Лечче - Дженоа (01.11.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лечче и Дженоа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Маттео Маркетти. Игра прошла на стадионе «Виа дель Маре» в городе Лечче.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лечче (схема 4-3-3): Владимиро Фальконе, Данилу Вейга, Джамиль Зиберт, Тиаго Габриэль, Антонино Галло, Олаф Гортер, Умар Нгом, Юссеф Мале, Конан Н’Дри, Никола Штулич, Жоэль Монтейру.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Дженоа на сегодняшнюю встречу: Джастин Бейлов, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Микаэль Эллертссон, Мортен Френдруп, Хамед Жуниор Траоре, Стефан Эль-Шаарави, Сэмюэль Виафе, Жуниор Мессиас, Милутин Осмаич.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Eusebio Di Francesco (Лечче).

На 11-й минуте матча команда Дженоа открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Милутин Осмаич. Счет стал 0:1.

На 28-й минуте поединка команда Дженоа сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Жуниор Мессиас. Счет стал 0:2.

На 40-й минуте поединка команда Лечче сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Юссеф Мале. Счет стал 1:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте в составе Лечче поле покинул Олаф Гортер, а вместо него вышел Мохамед Каба.

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Мохамед Каба (Лечче).

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жоэль Монтейру на поле появился Амар Фатах (Лечче).

На 60-й минуте в составе Дженоа поле покинул Сэмюэль Виафе, а вместо него вышел Кингсли Эхизибу.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Стефан Эль-Шаарави на поле появился Витинья (Дженоа).

На 62-й минуте предупреждение получил Хамед Жуниор Траоре (Дженоа).

На 70-й минуте в карточку арбитра попал Джамиль Зиберт (Лечче).

На 75-й минуте в составе Лечче поле покинул Юссеф Мале, а вместо него вышел Омри Гандельман.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никола Штулич на поле появился Али Дембеле (Лечче).

На 75-й минуте в составе Лечче поле покинул Конан Н’Дри, а вместо него вышел Пако Эстебан.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хамед Жуниор Траоре на поле появился Джибриль Соу (Дженоа).

На 86-й минуте в составе Дженоа поле покинул Милутин Осмаич, а вместо него вышел Лоренцо Коломбо.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жуниор Мессиас на поле появился Франц-Итан Мейхтри (Дженоа).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лечче и Дженоа завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Дженоа.

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