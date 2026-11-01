Эльче - Валенсия (01.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Эльче и Валенсия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Луис Бестард Серверa. Игра прошла на стадионе «Эстадио Мартинес Валеро» в городе Эльче.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Эльче (схема 4-3-3): Матиас Дитуро, Буба Сангаре, Федерико Редондо, Виктор Чуст, Рой Ревиво, Гонсало Вильяр, Хави Морсильо, Тома Лема, Лукас Сепеда, Фернандо Ниньо, Херман Валера.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Валенсия на сегодняшнюю встречу: Столе Димитриевски, Арнау Мартинес, Сезар Таррега, Пепелу, Хосе Луис Гайя, Пабло Маффео, Гидо Родригес, Аарон Майоль, Луис Риоха, Хавьер Герра, Арно Данджума.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 24-й минуте в составе Эльче последовала вынужденная замена: Тома Лема уступил место Факундо Буонанотте.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 36-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Херман Валера (Эльче).

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Виктор Чуст (Эльче).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Маффео на поле появился Умар Садик (Валенсия).

На 62-й минуте предупреждение получил Факундо Буонанотте (Эльче).

На 68-й минуте в составе Эльче поле покинул Херман Валера, а вместо него вышел Тете Моренте.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Буба Сангаре на поле появился Рубен Санчес (Эльче).

На 68-й минуте в составе Эльче поле покинул Лукас Сепеда, а вместо него вышел Абиэль Осорио.

На 69-й минуте матча команда Валенсия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Умар Садик. Счет стал 0:1.

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Хавьер Герра (Валенсия).

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Луис Риоха на поле появился Дани Раба (Валенсия).

На 78-й минуте в составе Валенсия поле покинул Аарон Майоль, а вместо него вышел Филип Угринич.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хави Морсильо на поле появился Грейди Диангана (Эльче).

На 88-й минуте в составе Валенсия поле покинул Арно Данджума, а вместо него вышел Хесус Васкес.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хавьер Герра на поле появился Муктар Диакаби (Валенсия).

На 90+1-й минуте предупреждение получил Столе Димитриевски (Валенсия).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Эльче и Валенсия завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Валенсия.

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