Локомотив - Спартак Москва (01.11.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Локомотив Москва и ФК Спартак Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Артем Чистяков. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в городе Москва и собрала 21 361 зрителя на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Локомотив Москва (схема 5-4-1): Антон Митрюшкин, Александр Руденко, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Данила Годяев, Зелимхан Бакаев, Николай Титков, Сергей Бабкин, Андрей Мостовой, Николай Комличенко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Спартак Москва на сегодняшнюю встречу: Александр Максименко, Роман Зобнин, Кристофер Ву, Срджан Бабич, Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Пабло Солари, Гедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Манфред Угальде.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда ФК Спартак Москва открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Александр Руденко. Счет стал 0:1.

На 30-й минуте в составе ФК Спартак Москва последовала вынужденная замена: Игорь Дмитриев уступил место Виктор Парада.

На 33-й минуте поединка команда ФК Спартак Москва сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Виктор Парада. Счет стал 0:2.

На 45-й минуте поединка команда ФК Спартак Москва сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Манфред Угальде. Счет стал 0:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Зелимхан Бакаев на поле появился Александр Коваленко (Локомотив Москва).

На 55-й минуте в составе Локомотив Москва поле покинул Александр Руденко, а вместо него вышел Сергей Пиняев.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роман Зобнин на поле появился Данил Пруцев (ФК Спартак Москва).

На 72-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Пабло Солари, а вместо него вышел Жозе Маркос Маркиньос.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Манфред Угальде на поле появился Мирлинд Даку (ФК Спартак Москва).

На 76-й минуте поединка команда ФК Спартак Москва сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эсекьель Барко. Счет стал 0:4.

На 77-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Руслан Литвинов, а вместо него вышел Даниил Денисов.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрей Мостовой на поле появился Вадим Раков (Локомотив Москва).

На 80-й минуте в составе Локомотив Москва поле покинул Сергей Бабкин, а вместо него вышел Михаил Щетинин.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 84-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Михаил Щетинин (Локомотив Москва).

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Вадим Раков (Локомотив Москва).

На 90-й минуте предупреждение получил Николай Комличенко (Локомотив Москва).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Наиль Умяров (ФК Спартак Москва).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Локомотив Москва и ФК Спартак Москва завершился с итоговым счетом 0:4 в пользу команды ФК Спартак Москва.

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