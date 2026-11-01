Ливерпуль - Арсенал (01.11.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ливерпуль ФК и Арсенал. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Энди Мэдли. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ливерпуль ФК (схема 4-2-3-1): Алиссон, Рональд Араухо, Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Алексис Мак Аллистер, Трей Ньони, Коди Гакпо, Флориан Вирц, Брэдли Баркола, Александер Исак.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Арсенал на сегодняшнюю встречу: Давид Рая, Юрриен Тимбер, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Деклан Райс, Бруно Гимарайнс, Нони Мадуэке, Мартин Эдегор, Христос Дзолис, Кай Хаверц.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 16-й минуте матча команда Арсенал открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кай Хаверц. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 45+2-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Брэдли Баркола (Ливерпуль ФК).

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Нони Мадуэке (Арсенал).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Трей Ньони, а вместо него вышел Доминик Собослаи.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бруно Гимарайнс на поле появился Майлз Льюис-Скелли (Арсенал).

На 67-й минуте предупреждение получил Милош Керкез (Ливерпуль ФК).

На 67-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Коди Гакпо, а вместо него вышел Рио Нгумоха.

На 72-й минуте в карточку арбитра попал Майлз Льюис-Скелли (Арсенал).

На 80-й минуте предупреждение получил Юрриен Тимбер (Арсенал).

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль ФК).

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Милош Керкез на поле появился Костас Цимикас (Ливерпуль ФК).

На 81-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Рональд Араухо, а вместо него вышел Виктор Муньос.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Флориан Вирц на поле появился Льюис Кумас (Ливерпуль ФК).

На 84-й минуте в составе Арсенал поле покинул Христос Дзолис, а вместо него вышел Пьеро Инкапье.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кай Хаверц на поле появился Виктор Дьёкереш (Арсенал).

На 88-й минуте в составе Арсенал поле покинул Мартин Эдегор, а вместо него вышел Микель Мерино.

На 90+3-й минуте предупреждение получил Давид Рая (Арсенал).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ливерпуль ФК и Арсенал завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Арсенал.

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