Нидерланды - Греция (13.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 13 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Нидерланды и Греция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Рохит Сагги. Игра прошла на стадионе «Йохан Кройф Арена» в городе Амстердам.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Нидерланды (схема 4-3-3): Барт Вербрюгген, Дензел Думфрис, Ян Пол ван Хекке, Микки ван де Вен, Юрриен Тимбер, Джоуи Веерман, Тиджани Рейндерс, Фрэнки де Йонг, Крисенсио Саммервилл, Дониэлл Мален, Коди Гакпо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Греция на сегодняшнюю встречу: Константинос Цолакис, Лазарос Рота, Константинос Мавропанос, Панайотис Рецос, Костас Цимикас, Константинос Каретсас, Нектариос Триантис, Атанасиос Андруцос, Христос Дзолис, Вангелис Павлидис, Фотис Иоаннидис.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда Нидерланды открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Крисенсио Саммервилл. Счет стал 1:0.

На 12-й минуте поединка команда Нидерланды сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Тиджани Рейндерс. Счет стал 2:0.

На 18-й минуте поединка команда Нидерланды сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Тиджани Рейндерс. Счет стал 3:0.

На 33-й минуте поединка команда Нидерланды сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Тиджани Рейндерс. Счет стал 4:0.

На 40-й минуте поединка команда Нидерланды сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Юрриен Тимбер. Счет стал 5:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Фрэнки де Йонг, а вместо него вышел Тён Копмейнерс.

На 59-й минуте поединка команда Нидерланды сумела увеличить преимущество до 6 мячей. Точным ударом отметился Юрриен Тимбер. Счет стал 6:0.

На 61-й минуте поединка команда Нидерланды сумела увеличить преимущество до 7 мячей. Точным ударом отметился Дониэлл Мален. Счет стал 7:0.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Коди Гакпо на поле появился Рубен ван Боммел (Нидерланды).

На 63-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Тиджани Рейндерс, а вместо него вышел Дживай Зехиел.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фотис Иоаннидис на поле появился Анастасиос Дувикас (Греция).

На 64-й минуте в составе Греция поле покинул Вангелис Павлидис, а вместо него вышел Тасос Бакасетас.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Константинос Каретсас на поле появился Йоргос Масурас (Греция).

На 73-й минуте в составе Греция поле покинул Христос Дзолис, а вместо него вышел Георгиос Вагианнидис.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нектариос Триантис на поле появился Илиас Куцупиас (Греция).

На 74-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Юрриен Тимбер, а вместо него вышел Иан Матсен.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Крисенсио Саммервилл на поле появился Ноа Ланг (Нидерланды).

Итог встречи

На 91-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Нидерланды и Греция завершился с итоговым счетом 7:0 в пользу команды Нидерланды.

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