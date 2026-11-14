Словакия - Фарерские острова (13.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 13 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Словакия и Фарерские острова. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мохаммад Аль-Эмара. Игра прошла на стадионе «Кошицкая футбольная арена» в городе Кошице.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Словакия (схема 4-2-3-1): Доминик Грейф, Мартин Вальент, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Людовит Рейс, Ондрей Дуда, Эрик Прекоп, Альберт Руснак, Лукаш Гараслин, Давид Стрелец.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фарерские острова на сегодняшнюю встречу: Маттиас Ламхауге, Одмар Фэрё, Гуннар Ватнхамар, Андриас Эдмундссон, Йоаннес Кальсё Даниэльсен, Геза Давид Тури, Йакуп Бископсте Андреасен, Вильормур Давидсен, Аки Самуэльсен, Петур Кнудсен, Ханус Серенсен.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 17-й минуте матча команда Словакия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эрик Прекоп. Счет стал 1:0.

На 30-й минуте поединка команда Фарерские острова сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Вильормур Давидсен. Счет стал 1:1.

На 47-й минуте поединка команда Фарерские острова сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Аки Самуэльсен. Счет стал 1:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 55-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мартин Вальент (Словакия).

На 62-й минуте в карточку арбитра попал Петур Кнудсен (Фарерские острова).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Словакия поле покинул Мартин Вальент, а вместо него вышел Иван Месик.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альберт Руснак на поле появился Роберт Боженик (Словакия).

На 64-й минуте в составе Фарерские острова поле покинул Аки Самуэльсен, а вместо него вышел Поуль Каллсберг.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Геза Давид Тури на поле появился Йоуаннес Бьярталид (Фарерские острова).

На 65-й минуте в составе Фарерские острова поле покинул Ханус Серенсен, а вместо него вышел Адриан Юстинуссен.

На 66-й минуте предупреждение получил Доминик Грейф (Словакия).

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Йоаннес Кальсё Даниэльсен (Фарерские острова).

На 74-й минуте поединка команда Словакия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Лукаш Гараслин. Счет стал 2:2.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петур Кнудсен на поле появился Мейнхард Ольсен (Фарерские острова).

На 82-й минуте предупреждение получил Андриас Эдмундссон (Фарерские острова).

На 84-й минуте в составе Словакия поле покинул Давид Стрелец, а вместо него вышел Нино Марчелли.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Людовит Рейс на поле появился Матуш Беро (Словакия).

На 90+2-й минуте в составе Словакия поле покинул Эрик Прекоп, а вместо него вышел Томаш Бобчек.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Словакия и Фарерские острова завершился вничью со счетом 2:2.

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