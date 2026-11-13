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Молдова - Казахстан (13.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Дата публикации: 13-11-2026

Молдова - Казахстан (13.11.2026) 

В пятницу, 13 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Молдавия и Казахстан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Андреа Коломбо. Игра прошла на стадионе «Стадион «Зимбру»» в городе Кишинёв.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Молдавия (схема 5-3-2): Думитру Челядник, Иоан-Калин Ревенко, Владислав Бабогло, Юрие Иову, Михаил Герасименков, Олег Рябчук, Владимир Фрате, Вадим Рацэ, Серджиу Перчун, Петру Попеску, Ники Клещенко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Казахстан на сегодняшнюю встречу: Стас Покатилов, Александр Мрынский, Алибек Касым, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Наурызбек Жагоров, Рамазан Оразов, Динмухамед Караман, Жасулан Амир, Максим Самородов, Ислам Чесноков.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 39-й минуте матча команда Молдавия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Петру Попеску. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Казахстан поле покинул Наурызбек Жагоров, а вместо него вышел Ян Вороговский.

На 51-й минуте поединка команда Казахстан сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Ислам Чесноков. Счет стал 1:1.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Владимир Фрате на поле появился Никита Моцпан (Молдавия).

На 58-й минуте в составе Молдавия поле покинул Ники Клещенко, а вместо него вышел Александру Бетиву.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иоан-Калин Ревенко на поле появился Данила Форов (Молдавия).

На 66-й минуте в составе Молдавия поле покинул Вадим Рацэ, а вместо него вышел Виктор Богачук.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рамазан Оразов на поле появился Исламбек Куат (Казахстан).

На 69-й минуте в составе Казахстан поле покинул Жасулан Амир, а вместо него вышел Галымжан Кенжебек.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 73-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Юрие Иову (Молдавия).

На 77-й минуте поединка команда Молдавия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Петру Попеску. Счет стал 2:1.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Динмухамед Караман на поле появился Айбол Абикен (Казахстан).

На 78-й минуте в составе Казахстан поле покинул Ислам Чесноков, а вместо него вышел Айбар Жаксылыков.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Владислав Бабогло на поле появился Михаил Штефан (Молдавия).

На 90+3-й минуте в карточку арбитра попал Петру Попеску (Молдавия).

На 90+4-й минуте предупреждение получил Максим Самородов (Казахстан).

На 90+4-й минуте Максим Самородов (Казахстан) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Молдавия и Казахстан завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Молдавия.

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Предлагаем вашему вниманию запись матча Молдова - Казахстан, который состоялся 13 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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