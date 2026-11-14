Шотландия - Северная Македония (13.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 13 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Шотландия и Северная Македония. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Михал Оченаш. Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в городе Глазго.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Шотландия (схема 3-4-1-2): Ангус Ганн, Райан Портеус, Люк Грэм, Киран Тирни, Бен Доук, Льюис Фергюсон, Билли Гилмор, Энди Робертсон, Джон Макгинн, Че Адамс, Скотт Мактоминей.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Северная Македония на сегодняшнюю встречу: Столе Димитриевски, Боян Илиевски, Марио Младеновски, Висар Муслиу, Эгзджан Алиоски, Матей Гаштаров, Элиф Элмас, Дарко Чурлинов, Энис Барди, Люпче Дориев, Эльмин Растодер.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 54-й минуте матча команда Шотландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джон Макгинн. Счет стал 1:0.

На 57-й минуте поединка команда Северная Македония сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Эльмин Растодер. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Дарко Чурлинов, а вместо него вышел Християн Малески.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матей Гаштаров на поле появился Агон Елези (Северная Македония).

На 67-й минуте в составе Шотландия поле покинул Че Адамс, а вместо него вышел Оли Макберни.

На 74-й минуте поединка команда Шотландия сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Джон Макгинн. Счет стал 2:1.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Билли Гилмор на поле появился Райан Кристи (Шотландия).

На 76-й минуте в составе Шотландия поле покинул Бен Доук, а вместо него вышел Аарон Хики.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эльмин Растодер на поле появился Азер Омерагич (Северная Македония).

На 78-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Элиф Элмас, а вместо него вышел Лука Станковски.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Люпче Дориев на поле появился Бобан Николов (Северная Македония).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 89-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Льюис Фергюсон (Шотландия).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Шотландия и Северная Македония завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Шотландия.

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