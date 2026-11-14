Словения - Швейцария (13.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 13 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Словения и Швейцария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Яспер Вергооте. Игра прошла на стадионе «Людски врт» в городе Марибор.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Словения (схема 5-4-1): Ян Облак, Срджан Кузмич, Ваня Дркушич, Яка Бийол, Жан Залетел, Жан Карничник, Альоша Матко, Марк Забуковник, Адам Гнезда Черин, Даниел Штурм, Жан Випотник.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Швейцария на сегодняшнюю встречу: Грегор Кобель, Закари Атекаме, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Саша Бричги, Ремо Фройлер, Денис Закария, Дан Ндойе, Фабиан Ридер, Мишель Эбишер, Брель Эмболо.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 50-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Срджан Кузмич (Словения).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Швейцария поле покинул Брель Эмболо, а вместо него вышел Зеки Амдуни.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Закари Атекаме на поле появился Айзек Шмидт (Швейцария).

На 80-й минуте в составе Словения поле покинул Жан Випотник, а вместо него вышел Жан Целар.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альоша Матко на поле появился Тяш Бегич (Словения).

На 83-й минуте в карточку арбитра попал Яка Бийол (Словения).

На 87-й минуте в составе Швейцария поле покинул Мишель Эбишер, а вместо него вышел Джибриль Соу.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дан Ндойе на поле появился Самюэль Балле (Швейцария).

На 90+2-й минуте в составе Швейцария поле покинул Фабиан Ридер, а вместо него вышел Рикардо Родригес.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Словения и Швейцария завершился вничью со счетом 0:0.

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