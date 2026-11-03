8-16 / 13-й тур / Итоги Тура / РФПЛ 2026/27 / Эфир от 02.11.2026 Дата публикации: 03-11-2026

Предлагаем вашему вниманию запись передачи «8-16», эфир которой состоялся 2 ноября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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