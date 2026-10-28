Спартак Москва - Рубин (28.10.2026) | Кубок России 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК Спартак Москва и Рубин Казань. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК Спартак Москва (схема 4-3-3): Илья Помазун, Владислав Саус, Александр Джику, Кристофер Ву, Виктор Парада, Наиль Умяров, Иван Сорокин, Данил Пруцев, Жозе Маркос Маркиньос, Мирлинд Даку, Игорь Дмитриев.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Рубин Казань на сегодняшнюю встречу: Артур Нигматуллин, Никита Лобов, Егор Тесленко, Жахонгир Урозов, Руслан Безруков, Угочукву Иву, Игнасио Сааведра, Илья Самошников, Ульви Бабаев, Эдди Сальседо, Богдан Йочич.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 7-й минуте матча команда ФК Спартак Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Игорь Дмитриев. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 44-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ульви Бабаев (Рубин Казань).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Иван Сорокин, а вместо него вышел Руслан Литвинов.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жахонгир Урозов на поле появился Игор Вуячич (Рубин Казань).

На 46-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Угочукву Иву, а вместо него вышел Велдин Ходжа.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдди Сальседо на поле появился Даниил Моторин (Рубин Казань).

На 62-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Руслан Безруков, а вместо него вышел Дмитрий Кабутов.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Владислав Саус на поле появился Даниил Денисов (ФК Спартак Москва).

На 67-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Наиль Умяров, а вместо него вышел Никита Масалыга.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жозе Маркос Маркиньос на поле появился Манфред Угальде (ФК Спартак Москва).

На 78-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Игнасио Сааведра, а вместо него вышел Назми Грипши.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Игорь Дмитриев на поле появился Павел Полех (ФК Спартак Москва).

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Александр Джику (ФК Спартак Москва).

На 85-й минуте предупреждение получил Игор Вуячич (Рубин Казань).

На 90+3-й минуте в карточку арбитра попал Дмитрий Кабутов (Рубин Казань).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК Спартак Москва и Рубин Казань завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды ФК Спартак Москва.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!