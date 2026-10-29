Манчестер Сити - Брайтон (28.10.2026) | Кубок Английской лиги 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Манчестер Сити и Брайтон энд Хоув Альбион. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Энди Мэдли. Игра прошла на стадионе «Этихад» в городе Манчестер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Манчестер Сити (схема 4-2-3-1): Херонимо Рульи, Рико Льюис, Витор Рейс, Марк Гехи, Нико О'Райли, Аюб Буадди, Матео Ковачич, Фил Фоден, Раян Шерки, Аллан, Флойд Самба.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Брайтон энд Хоув Альбион на сегодняшнюю встречу: Джейсон Стил, Коштинья, Михаэль Свобода, Оливье Боскальи, Жауэн Хаджам, Паскаль Гросс, Ясин Аяри, Диего Гомес, Джек Хиншелвуд, Малик Ялькуйе, Джорджиньо Рюттер.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 11-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Михаэль Свобода (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 30-й минуте матча команда Брайтон энд Хоув Альбион открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Малик Ялькуйе. Счет стал 0:1.

На 32-й минуте в карточку арбитра попал Аюб Буадди (Манчестер Сити).

На 40-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Матео Ковачич. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Аюб Буадди, а вместо него вышел Раян Аит-Нури.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Флойд Самба на поле появился Райан Макаду (Манчестер Сити).

На 47-й минуте поединка команда Брайтон энд Хоув Альбион сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Джорджиньо Рюттер. Счет стал 1:2.

На 61-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Аллан, а вместо него вышел Жереми Доку.

На 72-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Витор Рейс. Счет стал 2:2.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рико Льюис на поле появился Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити).

На 76-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Диего Гомес, а вместо него вышел Янкуба Минте.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джек Хиншелвуд на поле появился Максим Де Кёйпер (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 81-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Джорджиньо Рюттер, а вместо него вышел Мэтт О’Райли.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Малик Ялькуйе на поле появился Матс Виффер (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 85-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Михаэль Свобода, а вместо него вышел Льюис Данк.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нико О'Райли на поле появился Энцо Фернандес (Манчестер Сити).

На 90+1-й минуте предупреждение получил Матс Виффер (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 90+2-й минуте в карточку арбитра попал Льюис Данк (Брайтон энд Хоув Альбион).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Манчестер Сити и Брайтон энд Хоув Альбион завершился с итоговым счетом 6:5 в пользу команды Манчестер Сити.

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