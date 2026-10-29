Сандерленд - Брентфорд (28.10.2026) | Кубок Англии 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сандерленд и Брентфорд. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Гэвин Уорд. Игра прошла на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в городе Сандерленд.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сандерленд (схема 4-4-2): Мелькер Эльборг, Алан Браун, Кевин Дансо, Омар Альдерете, Даянн Метали, Жослен Та Би, Хабиб Диарра, Жюль Ахока, Малик Фофана, Тимур Тутеров, Шемсдин Тальби.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Брентфорд на сегодняшнюю встречу: Хакон Рафн Вальдимарссон, Микаэль Кайоде, Янник Шустер, Натан Коллинз, Эль-Хадж Малик Диуф, Джейдон Энтони, Мамаду Сангаре, Витали Янельт, Миккель Дамсгор, Игор Тьяго, Каллум Уилсон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 26-й минуте матча команда Сандерленд открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Шемсдин Тальби. Счет стал 1:0.

На 29-й минуте поединка команда Сандерленд сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Тимур Тутеров. Счет стал 2:0.

На 39-й минуте поединка команда Сандерленд сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Малик Фофана. Счет стал 3:0.

На 42-й минуте поединка команда Брентфорд сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Каллум Уилсон. Счет стал 3:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Хабиб Диарра, а вместо него вышел Крис Ригг.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Каллум Уилсон на поле появился Данго Уаттара (Брентфорд).

На 59-й минуте в составе Брентфорд поле покинул Микаэль Кайоде, а вместо него вышел Аарон Хики.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мамаду Сангаре на поле появился Матиас Йенсен (Брентфорд).

На 60-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Тимур Тутеров, а вместо него вышел Тома Мёнье.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Омар Альдерете на поле появился Люк О'Нин (Сандерленд).

На 71-й минуте в составе Брентфорд поле покинул Джейдон Энтони, а вместо него вышел Кевин Шаде.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Натан Коллинз на поле появился Кристоффер Айер (Брентфорд).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 74-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кевин Шаде (Брентфорд).

На 80-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Шемсдин Тальби, а вместо него вышел Том Проктор.

На 83-й минуте в карточку арбитра попал Витали Янельт (Брентфорд).

На 85-й минуте предупреждение получил Янник Шустер (Брентфорд).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Крис Ригг (Сандерленд).

На 90+4-й минуте поединка команда Брентфорд сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Игор Тьяго. Счет стал 3:2.

На 90+4-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жослен Та Би на поле появился Феликс Скотт (Сандерленд).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сандерленд и Брентфорд завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Сандерленд.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!